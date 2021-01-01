Сім'я з Луцька збирає автентичні волинські пісні. ВІДЕО

Сім’я Шульгачів із Луцька колекціонує народні пісні з усієї Волині та бере участь у конкурсі сімейно-родинної творчості на фестивалі "З родинного джерела".Про це Суспільному розповіла учасниця фестивалюЗі слів жінки, родина має записи пісень із Ковельського і Маневицького районів. Каже: намагається зберегти автентичні волинські пісні, бо хоче передати їх дітям.На фестивалі "З родинного джерела" сім’ї з Луцька, сіл Жидичин, Рокині, Боголюби та Забороль представляють авторські твори, українські народні пісні або пісні сучасних українських композиторів.Сім’я Шульгачів одна з учасниць фестивалю. У родині співають всі: тато, мама, донька та син.Олена Шульгач артистка Волинського народного хору. Каже: не може пригадати, коли діти почали співати, бо з двох років виступають з фольклорним колективом.Чоловік Олени, Сергій Шульгач викладач музики. Розповідає: вміння співати йому передалося від дідуся. "Мама також з дитинства співала, то це передалося і нам", – розповів Сергій.Їхня 15-річна донька Світлана Шульгач розповіла, що вчилася і говорити, і співати одночасно.Також Світлана грає на музичних інструментах. "Коли я почула наскільки гарно звучить скрипка, я відразу захотіла на ній грати. І ось я вже 10 років граю", — розповіла дівчина.17-річний син Іван Шульгач співає з першого класу. Каже: під час навчання у військовому ліцеї співав і брав участь у конкурсах.14 серпня фестиваль "З родинного джерела" відбувся у Жидичині, а 15 серпня – у Рокинях. Також 21 серпня мандрований фестиваль провели у селі Боголюби, а 22 серпня — у селі Забороль.