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У Луцьку відбулася міжнародна сеньйоріада

У Луцьку відбулася міжнародна сеньйоріада
У Луцьку завершився п'ятий Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади "Спорт для всіх заради здоров’я". Люди віком від 50 до 90 років змагалися в обласному центрі у різних видах спорту, а також творчих та інтелектуальних конкурсах.

Як розповіла Суспільному голова ГО "Центр освіти «Університет третього віку", організаторка Оксана Степанюк, фестиваль популяризує здоровий спосіб життя, який формує активне довголіття.

"Це змагання в категорії 50+, 60+, 70+ та 80+. Жінки окремо, чоловіки окремо. Усього в нас – більш як 20 видів спорту", – зазначила організаторка заходу.

Зокрема, на базі табору"Сонячний" у селі Гаразджа біля Луцька організували для учасників змагання з веслування на байдарках та спортивне орієнтування.

Основними активностями фестивалю є спортивні змагання, серед яких: біг на різні дистанції, велогонка, штовхання ядра, змагання з дартсу, теніс, шахи та шашки, стрільба з гвинтівки, а також різноманітні конкурси.

Цього року участь у фестивалі брали команди з Литви, Польщі та багатьох міст України: Сум, Ірпеня, Теребовлі, Стрия, Бобринця, Трускавця, Дніпра, Львова, Рівного, Млинова, Ковеля, Рожища, Горохова, Торчина, Підгайців і Луцької тергромади.

Суспільний мовник Волині — генеральний інформаційний партнер події.

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Теги: Сеньойріада, Луцьк
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