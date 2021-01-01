У Луцьку відбулася міжнародна сеньйоріада
Сьогодні, 18:45
У Луцьку завершився п'ятий Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади "Спорт для всіх заради здоров’я". Люди віком від 50 до 90 років змагалися в обласному центрі у різних видах спорту, а також творчих та інтелектуальних конкурсах.
Як розповіла Суспільному голова ГО "Центр освіти «Університет третього віку", організаторка Оксана Степанюк, фестиваль популяризує здоровий спосіб життя, який формує активне довголіття.
"Це змагання в категорії 50+, 60+, 70+ та 80+. Жінки окремо, чоловіки окремо. Усього в нас – більш як 20 видів спорту", – зазначила організаторка заходу.
Зокрема, на базі табору"Сонячний" у селі Гаразджа біля Луцька організували для учасників змагання з веслування на байдарках та спортивне орієнтування.
Основними активностями фестивалю є спортивні змагання, серед яких: біг на різні дистанції, велогонка, штовхання ядра, змагання з дартсу, теніс, шахи та шашки, стрільба з гвинтівки, а також різноманітні конкурси.
Цього року участь у фестивалі брали команди з Литви, Польщі та багатьох міст України: Сум, Ірпеня, Теребовлі, Стрия, Бобринця, Трускавця, Дніпра, Львова, Рівного, Млинова, Ковеля, Рожища, Горохова, Торчина, Підгайців і Луцької тергромади.
Суспільний мовник Волині — генеральний інформаційний партнер події.
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Як розповіла Суспільному голова ГО "Центр освіти «Університет третього віку", організаторка Оксана Степанюк, фестиваль популяризує здоровий спосіб життя, який формує активне довголіття.
"Це змагання в категорії 50+, 60+, 70+ та 80+. Жінки окремо, чоловіки окремо. Усього в нас – більш як 20 видів спорту", – зазначила організаторка заходу.
Зокрема, на базі табору"Сонячний" у селі Гаразджа біля Луцька організували для учасників змагання з веслування на байдарках та спортивне орієнтування.
Основними активностями фестивалю є спортивні змагання, серед яких: біг на різні дистанції, велогонка, штовхання ядра, змагання з дартсу, теніс, шахи та шашки, стрільба з гвинтівки, а також різноманітні конкурси.
Цього року участь у фестивалі брали команди з Литви, Польщі та багатьох міст України: Сум, Ірпеня, Теребовлі, Стрия, Бобринця, Трускавця, Дніпра, Львова, Рівного, Млинова, Ковеля, Рожища, Горохова, Торчина, Підгайців і Луцької тергромади.
Суспільний мовник Волині — генеральний інформаційний партнер події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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