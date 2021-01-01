У Луцьку відбулася міжнародна сеньйоріада

У Луцьку завершився п'ятий Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади "Спорт для всіх заради здоров’я". Люди віком від 50 до 90 років змагалися в обласному центрі у різних видах спорту, а також творчих та інтелектуальних конкурсах.Як розповіла Суспільному голова ГО "Центр освіти «Університет третього віку", організаторка Оксана Степанюк, фестиваль популяризує здоровий спосіб життя, який формує активне довголіття."Це змагання в категорії 50+, 60+, 70+ та 80+. Жінки окремо, чоловіки окремо. Усього в нас – більш як 20 видів спорту", – зазначила організаторка заходу.Зокрема, на базі табору"Сонячний" у селі Гаразджа біля Луцька організували для учасників змагання з веслування на байдарках та спортивне орієнтування.Основними активностями фестивалю є спортивні змагання, серед яких: біг на різні дистанції, велогонка, штовхання ядра, змагання з дартсу, теніс, шахи та шашки, стрільба з гвинтівки, а також різноманітні конкурси.Цього року участь у фестивалі брали команди з Литви, Польщі та багатьох міст України: Сум, Ірпеня, Теребовлі, Стрия, Бобринця, Трускавця, Дніпра, Львова, Рівного, Млинова, Ковеля, Рожища, Горохова, Торчина, Підгайців і Луцької тергромади.Суспільний мовник Волині — генеральний інформаційний партнер події.