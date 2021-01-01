Помер іконописець з Волині
Сьогодні, 15:47
Завершилось земне життя талановитого іконописця, представника старої школи художників Володимира Гетьманчука з Волині.
Про це повідомили у Петропавлівському храмі села Млинок, розпис якого нещодавно і завершив митець у творчому тандемі зі своїм сином Юрієм, - пише Район.Горохів.
За свою творчу кар’єру Володимир Гетьманчук розписав чимало храмів і не лише в Україні. Тільки на Зарічненщині він устиг попрацювати, окрім Млинка, у Тиховижі та Серниках.
Попрощаються з митцем на Горохівщині 23 серпня.
Редакція Район.Вараш співчуває рідним і близьким людям талановитого майстра. Вічна пам'ять!
Нашій журналістці Аліні Апончук пощастило за життя особисто поспілкуватись із Володимиром Гетьманчуком і записати його роздуми про мистецтво, іконопис зокрема:
— Я не хотів малювати ленінів та андропових, бо не царське то діло, а ікони малювати — то царське…
— Це — мій кисень! — художник про розпис храмів
— Як художник за посередництвом ікони я хочу привернути людей до Бога, змусити читати Біблію, щоб вона не лежала десь на полиці, а була вся потерта, потріпана та зачитана.
— Ікони потрібні для того, щоб укріпити віру
— Цей храм буде маленькою православною меккою! — художник про Петропавлівську церкву у Млинку
— Розпис храму — то не олів'є!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Петропавлівському храмі села Млинок, розпис якого нещодавно і завершив митець у творчому тандемі зі своїм сином Юрієм, - пише Район.Горохів.
За свою творчу кар’єру Володимир Гетьманчук розписав чимало храмів і не лише в Україні. Тільки на Зарічненщині він устиг попрацювати, окрім Млинка, у Тиховижі та Серниках.
Попрощаються з митцем на Горохівщині 23 серпня.
Редакція Район.Вараш співчуває рідним і близьким людям талановитого майстра. Вічна пам'ять!
Нашій журналістці Аліні Апончук пощастило за життя особисто поспілкуватись із Володимиром Гетьманчуком і записати його роздуми про мистецтво, іконопис зокрема:
— Я не хотів малювати ленінів та андропових, бо не царське то діло, а ікони малювати — то царське…
— Це — мій кисень! — художник про розпис храмів
— Як художник за посередництвом ікони я хочу привернути людей до Бога, змусити читати Біблію, щоб вона не лежала десь на полиці, а була вся потерта, потріпана та зачитана.
— Ікони потрібні для того, щоб укріпити віру
— Цей храм буде маленькою православною меккою! — художник про Петропавлівську церкву у Млинку
— Розпис храму — то не олів'є!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Помер іконописець з Волині
Сьогодні, 15:47
Легендарна фігуристка відмовилася від українського громадянства
Сьогодні, 15:06
На Львівщині помер чоловік, інфікований штамом «Дельта»
Сьогодні, 14:25
На Волині «впаяли» 17 тисяч штрафу п'яному водієві мотоблоку, який думав, що вже протверезів
Сьогодні, 13:44
Помер колишній викладач Луцького педколеджу
Сьогодні, 13:03