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Помер іконописець з Волині

Помер іконописець з Волині
Завершилось земне життя талановитого іконописця, представника старої школи художників Володимира Гетьманчука з Волині.

Про це повідомили у Петропавлівському храмі села Млинок, розпис якого нещодавно і завершив митець у творчому тандемі зі своїм сином Юрієм, - пише Район.Горохів.

За свою творчу кар’єру Володимир Гетьманчук розписав чимало храмів і не лише в Україні. Тільки на Зарічненщині він устиг попрацювати, окрім Млинка, у Тиховижі та Серниках.

Попрощаються з митцем на Горохівщині 23 серпня.

Редакція Район.Вараш співчуває рідним і близьким людям талановитого майстра. Вічна пам'ять!

Нашій журналістці Аліні Апончук пощастило за життя особисто поспілкуватись із Володимиром Гетьманчуком і записати його роздуми про мистецтво, іконопис зокрема:
— Я не хотів малювати ленінів та андропових, бо не царське то діло, а ікони малювати — то царське…

— Це — мій кисень! — художник про розпис храмів

— Як художник за посередництвом ікони я хочу привернути людей до Бога, змусити читати Біблію, щоб вона не лежала десь на полиці, а була вся потерта, потріпана та зачитана.

— Ікони потрібні для того, щоб укріпити віру

— Цей храм буде маленькою православною меккою! — художник про Петропавлівську церкву у Млинку

— Розпис храму — то не олів'є!

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Теги: Волинь, смерть
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