Помер іконописець з Волині

Володимира Гетьманчука з Волині.



Про це повідомили у Петропавлівському храмі села Млинок, розпис якого нещодавно і завершив митець у творчому тандемі зі своїм сином Юрієм, - пише



За свою творчу кар’єру Володимир Гетьманчук розписав чимало храмів і не лише в Україні. Тільки на Зарічненщині він устиг попрацювати, окрім Млинка, у Тиховижі та Серниках.



Попрощаються з митцем на Горохівщині 23 серпня.



Редакція Район.Вараш співчуває рідним і близьким людям талановитого майстра. Вічна пам'ять!



Нашій журналістці Аліні Апончук пощастило за життя особисто поспілкуватись із Володимиром Гетьманчуком і записати його роздуми про мистецтво, іконопис зокрема:

— Я не хотів малювати ленінів та андропових, бо не царське то діло, а ікони малювати — то царське…



— Це — мій кисень! — художник про розпис храмів



— Як художник за посередництвом ікони я хочу привернути людей до Бога, змусити читати Біблію, щоб вона не лежала десь на полиці, а була вся потерта, потріпана та зачитана.



— Ікони потрібні для того, щоб укріпити віру



— Цей храм буде маленькою православною меккою! — художник про Петропавлівську церкву у Млинку



— Розпис храму — то не олів'є!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершилось земне життя талановитого іконописця, представника старої школи художниківз Волині.Про це повідомили у Петропавлівському храмі села Млинок, розпис якого нещодавно і завершив митець у творчому тандемі зі своїм сином Юрієм, - пише Район.Горохів. За свою творчу кар’єру Володимир Гетьманчук розписав чимало храмів і не лише в Україні. Тільки на Зарічненщині він устиг попрацювати, окрім Млинка, у Тиховижі та Серниках.Попрощаються з митцем на Горохівщині 23 серпня.Редакція Район.Вараш співчуває рідним і близьким людям талановитого майстра. Вічна пам'ять!Нашій журналістці Аліні Апончук пощастило за життя особисто поспілкуватись із Володимиром Гетьманчуком і записати його роздуми про мистецтво, іконопис зокрема:— Я не хотів малювати ленінів та андропових, бо не царське то діло, а ікони малювати — то царське…— Це — мій кисень! — художник про розпис храмів— Як художник за посередництвом ікони я хочу привернути людей до Бога, змусити читати Біблію, щоб вона не лежала десь на полиці, а була вся потерта, потріпана та зачитана.— Ікони потрібні для того, щоб укріпити віру— Цей храм буде маленькою православною меккою! — художник про Петропавлівську церкву у Млинку— Розпис храму — то не олів'є!

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