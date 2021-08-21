Черговий вибух на заправці «БРСМ-нафта» – постраждали люди





Повідомляє



Це не перший вибух на об'єктах мережі заправок "БРСМ-Нафта". 7 років тому через вибух на заправці в Переяславі під Києвом загинуло 6 людей. Ніхто з підозрюваних так і не був притягнутий до відповідальності. Рідні загиблих кажуть про зникнення доказів у справі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На заправці «БРСМ-нафта» вибухнула газоповітряна суміш, двоє людей отримали травми і були госпіталізовані. Слідство встановило, що вибух стався через недотримання техніки безпеки під час зварювальних робіт - потрапляння іскри призвело до вибуху паливно-мастильних матеріалів.Повідомляє Апостроф Це не перший вибух на об'єктах мережі заправок "БРСМ-Нафта". 7 років тому через вибух на заправці в Переяславі під Києвом загинуло 6 людей. Ніхто з підозрюваних так і не був притягнутий до відповідальності. Рідні загиблих кажуть про зникнення доказів у справі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію