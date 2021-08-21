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Черговий вибух на заправці «БРСМ-нафта» – постраждали люди

Черговий вибух на заправці «БРСМ-нафта» – постраждали люди
На заправці «БРСМ-нафта» вибухнула газоповітряна суміш, двоє людей отримали травми і були госпіталізовані. Слідство встановило, що вибух стався через недотримання техніки безпеки під час зварювальних робіт - потрапляння іскри призвело до вибуху паливно-мастильних матеріалів.

Повідомляє Апостроф

Це не перший вибух на об'єктах мережі заправок "БРСМ-Нафта". 7 років тому через вибух на заправці в Переяславі під Києвом загинуло 6 людей. Ніхто з підозрюваних так і не був притягнутий до відповідальності. Рідні загиблих кажуть про зникнення доказів у справі.
Черговий вибух на заправці «БРСМ-нафта» – постраждали люди

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Теги: БРСМ-нафта, вибух
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