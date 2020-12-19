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На Волині рятувальники допомогли медикам потрапити в оселю хворої бабусі

На Волині рятувальники допомогли медикам потрапити в оселю хворої бабусі
На Волині працівники ДСНС допомогли лікарям "швидкої" дістатися в будинок хворої жінки.

Про це йдеться на сторнці ГУ ДСНС у Волинській області.

20 серпня бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська за допомогою спеціального інструменту відкрили двері в будинок, де перебувала хвора жінка літнього віку.

Лікарі швидкої надали пенсіонерці медичну допомогу.

У селі Туропин Ковельського району рятувальники 17-ї ДПРЧ зняли гніздо шершнів, що загрожували мешканцям житлового будинку.

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Теги: Нововлинськ
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