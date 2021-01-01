Волинянка посіла 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Сьогодні, 21:34
Четвертий день юніорського чемпіонату світу з легкої атлетики, який триває у Найробі, почався для України з фіналів зі спортивної ходьби на 10000 метрів серед юніорів і юніорок.
Представниця Волині на змаганнях виского рівня показала непоганий результат. Про це йдеться на сайті Федерації легкої атлетики України.
Так, Валерія Шоломіцька подолала дистанцію за 48:13.05 і фінішувала в кроці під п’єдесталу. Учениця тренерки Любешівської ДЮСШ Олени Борисюк четверта. Юлія Луцька посіла 20-те місце (52:52.33 хв). А чемпіонкою світу серед юніорок стала мексиканка Софія Рамос Родрігес (46:23.01 хв).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Представниця Волині на змаганнях виского рівня показала непоганий результат. Про це йдеться на сайті Федерації легкої атлетики України.
Так, Валерія Шоломіцька подолала дистанцію за 48:13.05 і фінішувала в кроці під п’єдесталу. Учениця тренерки Любешівської ДЮСШ Олени Борисюк четверта. Юлія Луцька посіла 20-те місце (52:52.33 хв). А чемпіонкою світу серед юніорок стала мексиканка Софія Рамос Родрігес (46:23.01 хв).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
«Прикарпаття» та «Волинь» розійшлися бойовою нічиєю
Сьогодні, 22:19
Волинянка посіла 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Сьогодні, 21:34
Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня
Сьогодні, 20:00