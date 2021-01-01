Волинянка посіла 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Четвертий день юніорського чемпіонату світу з легкої атлетики, який триває у Найробі, почався для України з фіналів зі спортивної ходьби на 10000 метрів серед юніорів і юніорок.Представниця Волині на змаганнях виского рівня показала непоганий результат. Про це йдеться на сайті Федерації легкої атлетики України.Так,подолала дистанцію за 48:13.05 і фінішувала в кроці під п’єдесталу. Учениця тренерки Любешівської ДЮСШчетверта.посіла 20-те місце (52:52.33 хв). А чемпіонкою світу серед юніорок стала мексиканка Софія Рамос Родрігес (46:23.01 хв).