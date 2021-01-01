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Волинянка посіла 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Волинянка посіла 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Четвертий день юніорського чемпіонату світу з легкої атлетики, який триває у Найробі, почався для України з фіналів зі спортивної ходьби на 10000 метрів серед юніорів і юніорок.

Представниця Волині на змаганнях виского рівня показала непоганий результат. Про це йдеться на сайті Федерації легкої атлетики України.

Так, Валерія Шоломіцька подолала дистанцію за 48:13.05 і фінішувала в кроці під п’єдесталу. Учениця тренерки Любешівської ДЮСШ Олени Борисюк четверта. Юлія Луцька посіла 20-те місце (52:52.33 хв). А чемпіонкою світу серед юніорок стала мексиканка Софія Рамос Родрігес (46:23.01 хв).

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт
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