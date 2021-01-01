Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода. Увечері йтиме сильний дощ.Про це йдеться на сайті Sinoptik.У Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомляють, що в Луцьку 23 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями значний дощ. Вдень місцями гроза.Вітер східний, 7-12 м, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла.