Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня
Сьогодні, 20:00
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода. Увечері йтиме сильний дощ.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
У Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомляють, що в Луцьку 23 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями значний дощ. Вдень місцями гроза.
Вітер східний, 7-12 м, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла.
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.
У Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомляють, що в Луцьку 23 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями значний дощ. Вдень місцями гроза.
Вітер східний, 7-12 м, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 16-21⁰ тепла.
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