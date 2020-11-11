«Прикарпаття» та «Волинь» розійшлися бойовою нічиєю





Про перебіг матчу



Звітний поєдинок луцька команда розпочала без Максима Войтіховського у складі – один з лідерів команди отримав невелике пошкодження перед грою, тож ризикувати ним з перших хвилин тренерський штаб не захотів.



Старт поєдинку пройшов під акомпанемент відчутного тиску господарів на ворота гостей – найкращий момент втратив Олег Матушевський, який після кутового ударом головою влучив у поперечину воріт «Волині».



А от «Хрестоносцям» вдалося довести до завершення першу свою по-справжньому небезпечну атаку: Олександр Климець увірвався у штрафний майданчик, де його у спину штовхнув Роман Кузьмин. Арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку, а Валерій Сад упевнено реалізував вирок арбітра, забивши у ворота колишньої команди – 0:1.



У середині тайму підопічні Альберта Шахова вирівняли гру. Зокрема, Климець з непоганої позиції пробив у руки Івану Піцану, а Максим Сасовський після небезпечного прострілу не зумів переправити м’яч ногою точно у рамку.



А на 29-й хвилині відзначилися уже господарі – після вкидання аута волиняни залишили самотнім на дальній стійці екс-гравця «Волині» Ростислава Волошиновича, а той після скидки Романа Барчука без проблем розстріляв ударом з льоту ворота Віталія Неділька – 1:1.



Загалом, до перерви гра відзначалася рівною боротьбою, однак «Хрестоносці» могли забивати наприкінці тайму – Андрій Ляшенко з дуже небезпечного штрафного пробив з рикошетом від захисника вище воріт, а Артур Рябов небезпечно, однак неточно стріляв здалеку після вдалого підбирання.



Другий тайм матчу відзначився більше відчайдушною боротьбою та самовіддачею обох команд. Хоча і вчорашньому імениннику Недільку доводилося знімати м’яч з ноги Олега Леня після чудового прострілу гравців «Прикарпаття», і свіжий Назарій Богомаз стрімко вибігав на ворота суперників, однак ударом з льоту не влучив у рамку господарів.



На останні чверть години у «Волині» вийшов на поле і Войтіховський, який грав якраз нападника, а особливу активність демонстрував невтомний Рябов, який декілька разів брав гру на себе, однак неточно стріляв по воротах дальніми ударами. Утім, найкращий момент в кінці матчу втратили господарі – Неділько прямісінько з «дев’ятки» потягнув «гармату» Назарія Воробчака.



У підсумку, команди розійшлися бойовою нічиєю, і вкотре приємно, що талановита волинська молодь попри потужно щільний графік на початку сезону залишається без поразок у чемпіонаті. Утім, попереду в підопічних Альберта Шахова ще важче випробування – уже 28 серпня в Луцьку «Волинь» прийме харківський «Металіст»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один з стартових матчів 5-го туру Чемпіонат України з футболу сьогодні, 22 серпня, відбувся в Івано-Франківську. Місцеве "Прикарпаття" на своєму полі приймало "Волинь", і саме лучани, судячи з результатів перших матчів сезону, були фаворитом протистояння.Про перебіг матчу повідомляє преслужба луцького клубу.Звітний поєдинок луцька команда розпочала безу складі – один з лідерів команди отримав невелике пошкодження перед грою, тож ризикувати ним з перших хвилин тренерський штаб не захотів.Старт поєдинку пройшов під акомпанемент відчутного тиску господарів на ворота гостей – найкращий момент втративякий після кутового ударом головою влучив у поперечину воріт «Волині».А от «Хрестоносцям» вдалося довести до завершення першу свою по-справжньому небезпечну атаку:увірвався у штрафний майданчик, де його у спину штовхнув. Арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку, аупевнено реалізував вирок арбітра, забивши у ворота колишньої команди – 0:1.У середині тайму підопічніа вирівняли гру. Зокрема, Климець з непоганої позиції пробив у руки, апісля небезпечного прострілу не зумів переправити м’яч ногою точно у рамку.А на 29-й хвилині відзначилися уже господарі – після вкидання аута волиняни залишили самотнім на дальній стійці екс-гравця «Волині»а той після скидкибез проблем розстріляв ударом з льоту ворота– 1:1.Загалом, до перерви гра відзначалася рівною боротьбою, однак «Хрестоносці» могли забивати наприкінці тайму –з дуже небезпечного штрафного пробив з рикошетом від захисника вище воріт, анебезпечно, однак неточно стріляв здалеку після вдалого підбирання.Другий тайм матчу відзначився більше відчайдушною боротьбою та самовіддачею обох команд. Хоча і вчорашньому імениннику Недільку доводилося знімати м’яч з ногипісля чудового прострілу гравців «Прикарпаття», і свіжийстрімко вибігав на ворота суперників, однак ударом з льоту не влучив у рамку господарів.На останні чверть години у «Волині» вийшов на поле і, який грав якраз нападника, а особливу активність демонстрував невтомний Рябов, який декілька разів брав гру на себе, однак неточно стріляв по воротах дальніми ударами. Утім, найкращий момент в кінці матчу втратили господарі – Неділько прямісінько з «дев’ятки» потягнув «гармату»У підсумку, команди розійшлися бойовою нічиєю, і вкотре приємно, що талановита волинська молодь попри потужно щільний графік на початку сезону залишається без поразок у чемпіонаті. Утім, попереду в підопічних Альберта Шахова ще важче випробування – уже 28 серпня в Луцьку «Волинь» прийме харківський «Металіст»

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