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«Прикарпаття» та «Волинь» розійшлися бойовою нічиєю

«Прикарпаття» та «Волинь» розійшлися бойовою нічиєю
Один з стартових матчів 5-го туру Чемпіонат України з футболу сьогодні, 22 серпня, відбувся в Івано-Франківську. Місцеве "Прикарпаття" на своєму полі приймало "Волинь", і саме лучани, судячи з результатів перших матчів сезону, були фаворитом протистояння.

Про перебіг матчу повідомляє преслужба луцького клубу.

Звітний поєдинок луцька команда розпочала без Максима Войтіховського у складі – один з лідерів команди отримав невелике пошкодження перед грою, тож ризикувати ним з перших хвилин тренерський штаб не захотів.

Старт поєдинку пройшов під акомпанемент відчутного тиску господарів на ворота гостей – найкращий момент втратив Олег Матушевський, який після кутового ударом головою влучив у поперечину воріт «Волині».

А от «Хрестоносцям» вдалося довести до завершення першу свою по-справжньому небезпечну атаку: Олександр Климець увірвався у штрафний майданчик, де його у спину штовхнув Роман Кузьмин. Арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку, а Валерій Сад упевнено реалізував вирок арбітра, забивши у ворота колишньої команди – 0:1.

У середині тайму підопічні Альберта Шахова вирівняли гру. Зокрема, Климець з непоганої позиції пробив у руки Івану Піцану, а Максим Сасовський після небезпечного прострілу не зумів переправити м’яч ногою точно у рамку.

А на 29-й хвилині відзначилися уже господарі – після вкидання аута волиняни залишили самотнім на дальній стійці екс-гравця «Волині» Ростислава Волошиновича, а той після скидки Романа Барчука без проблем розстріляв ударом з льоту ворота Віталія Неділька – 1:1.

Загалом, до перерви гра відзначалася рівною боротьбою, однак «Хрестоносці» могли забивати наприкінці тайму – Андрій Ляшенко з дуже небезпечного штрафного пробив з рикошетом від захисника вище воріт, а Артур Рябов небезпечно, однак неточно стріляв здалеку після вдалого підбирання.

Другий тайм матчу відзначився більше відчайдушною боротьбою та самовіддачею обох команд. Хоча і вчорашньому імениннику Недільку доводилося знімати м’яч з ноги Олега Леня після чудового прострілу гравців «Прикарпаття», і свіжий Назарій Богомаз стрімко вибігав на ворота суперників, однак ударом з льоту не влучив у рамку господарів.

На останні чверть години у «Волині» вийшов на поле і Войтіховський, який грав якраз нападника, а особливу активність демонстрував невтомний Рябов, який декілька разів брав гру на себе, однак неточно стріляв по воротах дальніми ударами. Утім, найкращий момент в кінці матчу втратили господарі – Неділько прямісінько з «дев’ятки» потягнув «гармату» Назарія Воробчака.

У підсумку, команди розійшлися бойовою нічиєю, і вкотре приємно, що талановита волинська молодь попри потужно щільний графік на початку сезону залишається без поразок у чемпіонаті. Утім, попереду в підопічних Альберта Шахова ще важче випробування – уже 28 серпня в Луцьку «Волинь» прийме харківський «Металіст»

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Теги: ФК Волинь, ФК Прикарпаття, футбол
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