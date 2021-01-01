У Володимирі-Волинському пенсіонери опановують латиноамериканські танці.ВІДЕО





Усі вони є студентами міського університету третього віку. Як розповіла Людмила Гарбуз, заняття відвідують уже шість років, а через карантин танцювати тимчасово припиняли. Каже: минулого місяця до уроків вдалося повернутися.



Відвідує уроки танців 68-ріна Наталія Слободчикова, адже, з її слів, таке дозвілля дарує їй настрій та здоров'я.



"Танці – це рух, це сальса... Коли я сюди прийшла, у мене була ніби депресія, я собі підняла тонус і ніби почала вдруге жити. Танці в першу чергу – молодість. Зараз у мене не такі рухи, і я відчуваю це, хочу відновитися і бути молодою", – говорить жінка.



Навчає танцювальних рухів учасників групи Валентина Карпюк. Каже: урок хореографії – безплатний і триває годину. У групі займаються люди віком від 60 до 75 років. Зараз вивчають латиноамериканські танці.



"Розпочали з соціальних танців. Зараз вивчаємо елементи латиноамериканських і будуємо на них рухи. Далі планую різний репертуар танцювальний елементами танців народних, бальних, класику та навіть балет будемо пробувати танцювати. Крім танців ми ще займаємося фітнесом, бо людина повинна мати фізичну підготовку", – розповіла викладачка.



До занять повернулася тиждень тому 72-річна Євгенії Губерун. Розповіла: деякий час не танцювала через травму ноги.



"Впала якось неудачно. З танцями тут нога перестає боліти, лекше ходити та жити: воно розробляє", – додала учасниця танцювальної групи.



Жодного уроку танцю не пропустила Лариса Шихальова. Володимирчанка – колишня військова, уже 20 років на пенсії. Із її слів, на паркеті забуваються всі проблеми.



"Гарно все підібрано, на всі м'язи. Тут і шия і боковий м'яз розробляється. А в інтернеті я не змогла так ознайомитися з тими корисними вправами", – додала жінка.



Учасники групи, зі слів старости групи Людмили Гарбуз, виступали на випускному вечорі, де виконували вальс.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимирі-Волинському пенсіонери відвідують заняття танців. Двічі на тиждень в одному з хореографічних залів збирається півтора десятка танцюристів-аматорів, котрі нині вивчають латиноамериканські танці.Усі вони є студентами міського університету третього віку. Як розповіла Суспільному староста групи, заняття відвідують уже шість років, а через карантин танцювати тимчасово припиняли. Каже: минулого місяця до уроків вдалося повернутися.Відвідує уроки танців 68-ріна, адже, з її слів, таке дозвілля дарує їй настрій та здоров'я."Танці – це рух, це сальса... Коли я сюди прийшла, у мене була ніби депресія, я собі підняла тонус і ніби почала вдруге жити. Танці в першу чергу – молодість. Зараз у мене не такі рухи, і я відчуваю це, хочу відновитися і бути молодою", – говорить жінка.Навчає танцювальних рухів учасників групи Валентина Карпюк. Каже: урок хореографії – безплатний і триває годину. У групі займаються люди віком від 60 до 75 років. Зараз вивчають латиноамериканські танці."Розпочали з соціальних танців. Зараз вивчаємо елементи латиноамериканських і будуємо на них рухи. Далі планую різний репертуар танцювальний елементами танців народних, бальних, класику та навіть балет будемо пробувати танцювати. Крім танців ми ще займаємося фітнесом, бо людина повинна мати фізичну підготовку", – розповіла викладачка.До занять повернулася тиждень тому 72-річнаРозповіла: деякий час не танцювала через травму ноги."Впала якось неудачно. З танцями тут нога перестає боліти, лекше ходити та жити: воно розробляє", – додала учасниця танцювальної групи.Жодного уроку танцю не пропустилаВолодимирчанка – колишня військова, уже 20 років на пенсії. Із її слів, на паркеті забуваються всі проблеми."Гарно все підібрано, на всі м'язи. Тут і шия і боковий м'яз розробляється. А в інтернеті я не змогла так ознайомитися з тими корисними вправами", – додала жінка.Учасники групи, зі слів старости групи Людмили Гарбуз, виступали на випускному вечорі, де виконували вальс.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію