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В одній з волинських громад для соцпрацівників придбають велосипеди

В одній з волинських громад для соцпрацівників придбають велосипеди
Для соціальних працівників Територіального центру соціального обслуговування Іваничівської громади придбають велосипеди. Кошти на купівлю двоколісних виділять з обласного бюджету.

Посприяв в залученні грошей, а це 15 тисяч гривень, помічник народного депутата Ігоря Гузя, депутат облради Андрій Бокоч. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Про це пише БУГ.

Нагадаємо, наприкінці березня під час виїзного прийому Андрія Бокоча в Іваничах очільниця Іваничівського терцентру попросила посприяти в придбанні п’яти велосипедів для її працівників, які змушені самотужки добиратися у віддаленні села Іваничівської громади, аби потурбуватися про одиноких мешканців похилого віку. Тоді депутат пообіцяв допомогти. І свого слова дотримався.

За ініціативи Бокоча 19-го серпня під час сесії обласної ради депутати більшістю голосів погодили виділення коштів на покупку велосипедів для Іваничівського терцентру із обласного бюджету.

Тож вже незабаром соціальні робітники Територіального центру соціального обслуговування, які працюють на приєднаних до Іванич територіях, зможуть швидко добиратися до своїх підопічних, а це люди похилого віку та з інвалідністю.

До речі, в Іваничівській громаді соцпрацівникам доводиться долати десятки кілометрів від одного підопічного до іншого, адже послуги надаються за місцем проживання, а села знаходяться на чималій відстані одне від одного. Та й з автобусним сполученням тут – проблеми. А тому такий вид транспорту, як велосипед, дозволить економити час на дорогу до людей, які на них чекають. Окрім цього, працівникам не доведеться нести в руках необхідні товари для підопічних. Відповідно доставка ліків, продуктів та промислових товарів для підопічних тепер відбуватиметься набагато швидше.

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Теги: велосипеди, соцпрацівникам
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