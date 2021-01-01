вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі від вогнепального поранення загинув український військовий

На Донбасі від вогнепального поранення загинув український військовий
Сьогодні, 22 серпня, на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу один український військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Зазначається, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: помер військовий, Донбас
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
«Прикарпаття» та «Волинь» розійшлися бойовою нічиєю
Сьогодні, 22:19
На Донбасі від вогнепального поранення загинув український військовий
Сьогодні, 22:03
Волинянка посіла 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Сьогодні, 21:34
Гурт Go-A, в якому грає лучанин, пеерміг у конкурсі Vision Music Awards . ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено
18 квітень, 20:19
На Донбасі бойовики поранили двох українських військових На Донбасі бойовики поранили двох українських військових
14 серпень, 00:15
Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі Бойовики вбили мирного жителя на Донбасі
11 серпень, 11:29
Запустили керовану ракету: окупанти на Донбасі вбили українського військового Запустили керовану ракету: окупанти на Донбасі вбили українського військового
07 серпень, 21:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Прикарпаття» та «Волинь» розійшлися бойовою нічиєю
Сьогодні, 22:19
 0
На Донбасі від вогнепального поранення загинув український військовий
Сьогодні, 22:03
 0
Волинянка посіла 4 місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Сьогодні, 21:34
 0
Гурт Go-A, в якому грає лучанин, пеерміг у конкурсі Vision Music Awards . ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
 0
Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8