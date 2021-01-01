На Донбасі від вогнепального поранення загинув український військовий





Про це



Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.



Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.



Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



"В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.



Зазначається, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 22 серпня, на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу один український військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об'єднаних сил.Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування."В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.Зазначається, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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