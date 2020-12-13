Волинянин переміг на «Чорноморських іграх 2021»
22 серпень, 23:01
Співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук став переможцем 18-ого Всеукраїнського Благодійного Дитячого Фестивалюь «Чорноморські Ігри», що відбувається у Скадовську.
Сьогодні завершився фінал вокального конкурсу фестивалю «Чорноморські Ігри». Стали відомі імена дітей, які посіли перші місця у своїх категоріях.
Результати конкурсу опублікували на офіційній сторінці фестивалю.
Ярослав Карпук переміг у категорі «Вокалісти 12-16 років».
Волинських виконавець неодноразово перемагах на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а минулого року він став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти».
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Сьогодні завершився фінал вокального конкурсу фестивалю «Чорноморські Ігри». Стали відомі імена дітей, які посіли перші місця у своїх категоріях.
Результати конкурсу опублікували на офіційній сторінці фестивалю.
Ярослав Карпук переміг у категорі «Вокалісти 12-16 років».
Волинських виконавець неодноразово перемагах на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а минулого року він став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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