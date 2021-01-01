23 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
23 серпня ювілей у відомого волинського письменника та журналіста Віталія Клімчука(на фото).
Також у цей день день напродження святкують відома волинська художниця, член НСХУ Оксана Ядчук-Мачинська, перекладач, письменник, редактор Віктор Яручик, художниця Марічка Островська та директор Волинської філії комп'ютерної академії «ШАГ» Інна Кондратюк.
Вітаємо їх, а такожсьогоднішніх іменинників - Романів та Василів.
Бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди, благополуччя і успіхів у всіх починаннях!
Сьогодні, 23 серпня, - День Державного Прапора України. У серпні 2004 року Президент підписав Указ № 987/2004 про встановлення Дня Державного Прапора України, який святкується щорічно 23 серпня. До цього День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні.
А на Волині 23 серпня запам'ятався такими подіями:
23 серпня 1997 року – урочисте відкриття тролейбусного маршруту №11 до села Гаразджа. Довжина нової лінії становила 11,5 км.
23 серпня 2006 року – у Луцьку на пагорбі, що на вулиці Дубнівській, 95а, відкрили пам’ятник Героям Крут. Він став першим у Західній Україні пам’ятником юнакам, що загинули у бою на станції Крути 1918 року. Цей насипаний на пагорбі курган із залізним хрестом і табличкою «Героям Крут – борцям за незалежність України!» відкрили з ініціативи директора підприємства «Шлях» Івана Мирки на території цього підприємства.
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Також у цей день день напродження святкують відома волинська художниця, член НСХУ Оксана Ядчук-Мачинська, перекладач, письменник, редактор Віктор Яручик, художниця Марічка Островська та директор Волинської філії комп'ютерної академії «ШАГ» Інна Кондратюк.
Вітаємо їх, а такожсьогоднішніх іменинників - Романів та Василів.
Бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди, благополуччя і успіхів у всіх починаннях!
Сьогодні, 23 серпня, - День Державного Прапора України. У серпні 2004 року Президент підписав Указ № 987/2004 про встановлення Дня Державного Прапора України, який святкується щорічно 23 серпня. До цього День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні.
А на Волині 23 серпня запам'ятався такими подіями:
23 серпня 1997 року – урочисте відкриття тролейбусного маршруту №11 до села Гаразджа. Довжина нової лінії становила 11,5 км.
23 серпня 2006 року – у Луцьку на пагорбі, що на вулиці Дубнівській, 95а, відкрили пам’ятник Героям Крут. Він став першим у Західній Україні пам’ятником юнакам, що загинули у бою на станції Крути 1918 року. Цей насипаний на пагорбі курган із залізним хрестом і табличкою «Героям Крут – борцям за незалежність України!» відкрили з ініціативи директора підприємства «Шлях» Івана Мирки на території цього підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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