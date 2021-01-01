Відправився в наші дні, а прибув в часи Автро-Угорщини: в Коломиї оригінально зустріли перший поїзд з Волині.ФОТО





Фотографіями перформансу у фейсбуці Богдан Станіславський.



«Вчора наш перон вперше зустрічав цей потяг. Цю подію відзначили театралізованим дійством - перенесли всіх гостей свята в часи Австро-Угорщини та продемонстрували як в ті часи приймали мандрівників. І це не дивно, адже цьогоріч відзначаємо ще один ювілей - 150 років з часу відкриття залізничного сполучення Коломиї з Чернівцями, Львовом та Віднем», – розповів мер.



З 18 серпня, зважаючи на затребуваність поїзда №807/808 Ківерці - Івано-Франківськ,



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