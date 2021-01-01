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Відправився в наші дні, а прибув в часи Автро-Угорщини: в Коломиї оригінально зустріли перший поїзд з Волині.ФОТО

Відправився в наші дні, а прибув в часи Автро-Угорщини: в Коломиї оригінально зустріли перший поїзд з Волині.ФОТО
У Коломиї оригінально відзначили прибуття першого поїзда сполученням «Ківерці-Коломия». Рейс зустріли театралізованим дійством.

Фотографіями перформансу у фейсбуці поділився міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

«Вчора наш перон вперше зустрічав цей потяг. Цю подію відзначили театралізованим дійством - перенесли всіх гостей свята в часи Австро-Угорщини та продемонстрували як в ті часи приймали мандрівників. І це не дивно, адже цьогоріч відзначаємо ще один ювілей - 150 років з часу відкриття залізничного сполучення Коломиї з Чернівцями, Львовом та Віднем», – розповів мер.

З 18 серпня, зважаючи на затребуваність поїзда №807/808 Ківерці - Івано-Франківськ, «Укрзалізниця» подовжила його маршрут до Коломиї. Періодичність курсування поїзда залишився без змін.

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Теги: Коломия, поїзд, Ківерці, театралізоване дійство
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