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Вселенський Патріарх молився за дівчинку з Волині: сталося диво. ФОТО

Вселенський Патріарх молився за дівчинку з Волині: сталося диво. ФОТО
Під час триденного візиту у Київ Вселенського Патріарха Варфоломія у нього відбулася незвична і незапланована зустріч з дівчинкою з Волині. Марта приїхала в Київ, щоб особисто подякувати Патріарху за її зцілення.

Історію про це диво, а такоє фотографії зустрічі виклав на своїй сторінці у Фейсбук священник з Володимира-Волинського Віктор Мартиненко.

Одного разу, коли Вселенський Патріарх Варфоломей йшов на службу у свій патріарший собор на Фанарі, до нього підійшов священик, екзарх в Україні і попросив про молитву і благословення для дівчинки з Волині.

Він розповів, що та дівчинка перебуває у важкому стані на межі життя і смерті. А її батько, під дверима реанімації захлинаючись сльозами, дзвонить і настирливо просить: підійди, підійди, попроси, хай Патріарх помолиться і благословить її!
Патріарх уважно вислухав. "Як, як її звати, Марта?" - знову перепитав ім'я. Благословив. І пішов молитися.

У час тієї служби, тієї молитви, у хвилини того благословення, відбулося те, що сама Марта і її батьки ніколи не забудуть. Бог її лишив батькам. Вона одужала.

Минуло три роки. Та дівчинка з реанімації, про яку молився Патріарх Варфоломій, приїхала у Київ, щоб подякувати йому особисто. І байдуже, що зламала того літа ногу, - й на милицях здолала сходи Андріївської церкви.
Вселенський Патріарх молився за дівчинку з Волині: сталося диво. ФОТО

Хвилюючись, вона подарувала Патріарху букет білих квітів. "Ви і вдячність Вам будуть завжди у моєму серці" - хвилюючись, сказала дівчинка сивочолому Патріарху. Який обійняв, поцілував і благословив її. На життя.
Вселенський Патріарх молився за дівчинку з Волині: сталося диво. ФОТО

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