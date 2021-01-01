Вселенський Патріарх молився за дівчинку з Волині: сталося диво. ФОТО
Сьогодні, 08:19
Під час триденного візиту у Київ Вселенського Патріарха Варфоломія у нього відбулася незвична і незапланована зустріч з дівчинкою з Волині. Марта приїхала в Київ, щоб особисто подякувати Патріарху за її зцілення.
Історію про це диво, а такоє фотографії зустрічі виклав на своїй сторінці у Фейсбук священник з Володимира-Волинського Віктор Мартиненко.
Одного разу, коли Вселенський Патріарх Варфоломей йшов на службу у свій патріарший собор на Фанарі, до нього підійшов священик, екзарх в Україні і попросив про молитву і благословення для дівчинки з Волині.
Він розповів, що та дівчинка перебуває у важкому стані на межі життя і смерті. А її батько, під дверима реанімації захлинаючись сльозами, дзвонить і настирливо просить: підійди, підійди, попроси, хай Патріарх помолиться і благословить її!
Патріарх уважно вислухав. "Як, як її звати, Марта?" - знову перепитав ім'я. Благословив. І пішов молитися.
У час тієї служби, тієї молитви, у хвилини того благословення, відбулося те, що сама Марта і її батьки ніколи не забудуть. Бог її лишив батькам. Вона одужала.
Минуло три роки. Та дівчинка з реанімації, про яку молився Патріарх Варфоломій, приїхала у Київ, щоб подякувати йому особисто. І байдуже, що зламала того літа ногу, - й на милицях здолала сходи Андріївської церкви.
Хвилюючись, вона подарувала Патріарху букет білих квітів. "Ви і вдячність Вам будуть завжди у моєму серці" - хвилюючись, сказала дівчинка сивочолому Патріарху. Який обійняв, поцілував і благословив її. На життя.
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Історію про це диво, а такоє фотографії зустрічі виклав на своїй сторінці у Фейсбук священник з Володимира-Волинського Віктор Мартиненко.
Одного разу, коли Вселенський Патріарх Варфоломей йшов на службу у свій патріарший собор на Фанарі, до нього підійшов священик, екзарх в Україні і попросив про молитву і благословення для дівчинки з Волині.
Він розповів, що та дівчинка перебуває у важкому стані на межі життя і смерті. А її батько, під дверима реанімації захлинаючись сльозами, дзвонить і настирливо просить: підійди, підійди, попроси, хай Патріарх помолиться і благословить її!
Патріарх уважно вислухав. "Як, як її звати, Марта?" - знову перепитав ім'я. Благословив. І пішов молитися.
У час тієї служби, тієї молитви, у хвилини того благословення, відбулося те, що сама Марта і її батьки ніколи не забудуть. Бог її лишив батькам. Вона одужала.
Минуло три роки. Та дівчинка з реанімації, про яку молився Патріарх Варфоломій, приїхала у Київ, щоб подякувати йому особисто. І байдуже, що зламала того літа ногу, - й на милицях здолала сходи Андріївської церкви.
Хвилюючись, вона подарувала Патріарху букет білих квітів. "Ви і вдячність Вам будуть завжди у моєму серці" - хвилюючись, сказала дівчинка сивочолому Патріарху. Який обійняв, поцілував і благословив її. На життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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