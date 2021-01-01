Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це інформує МОЗ України.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 425 осіб;

◾ летальних випадків – 17;

◾ одужало – 434 особи.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 10 642 особи,

◾ методом ІФА – 1 493 особи,

◾ експрес-тестами – 7 496 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 275 171 особа;

◾ одужало – 2 201 433 особи;

◾ летальних випадків – 53 474;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 22 серпня 2021 року в Україні зафіксували 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 3).Про це інформує МОЗ України.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 425 осіб;◾ летальних випадків – 17;◾ одужало – 434 особи.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 10 642 особи,◾ методом ІФА – 1 493 особи,◾ експрес-тестами – 7 496 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 275 171 особа;◾ одужало – 2 201 433 особи;◾ летальних випадків – 53 474;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

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