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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 22 серпня 2021 року в Україні зафіксували 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 3).

Про це інформує МОЗ України.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 425 осіб;
◾ летальних випадків – 17;
◾ одужало – 434 особи.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 10 642 особи,
◾ методом ІФА – 1 493 особи,
◾ експрес-тестами – 7 496 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 275 171 особа;
◾ одужало – 2 201 433 особи;
◾ летальних випадків – 53 474;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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