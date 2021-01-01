Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО

У Нововолинській центральній районній лікарні виконали унікальну операцію - лапароскопічно видалили 242 камінця.Про це повідомляють на сторінці медустанови у фейсбуці.Так, у КНП «НЦМЛ» провели оперативне втручання пацієнтці з діагнозом холецистит. Без розрізів видалили 242 камінця в жовчному міхурі.Завдяки професійній та злагодженій роботі наших медиків операція пройшла успішно.В операційній працювали:Винницький Ігор Володимирович.Новосад Ірина Володимирівна.Анестезіологічне забезпечення:Пасічник Віктор Васильович, лікар-анестезіолог.Гроховчук Анна Володимирівна анестезистка.Лапароскопія - це один з методів оперативної хірургії, який дозволяє обходитися без великого розрізу. Для доступу до органів лікар робить невеликі проколи розміром не більше 5-7 міліметрів, які досить швидко заживають. В процесі операції в проблемну зону вводять спеціальний прилад - лапароскоп, який представляє собою гнучку трубку, оснащену системою лінз і відеокамерою.