Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО
Сьогодні, 18:03
У Нововолинській центральній районній лікарні виконали унікальну операцію - лапароскопічно видалили 242 камінця.
Про це повідомляють на сторінці медустанови у фейсбуці.
Так, у КНП «НЦМЛ» провели оперативне втручання пацієнтці з діагнозом холецистит. Без розрізів видалили 242 камінця в жовчному міхурі.
Завдяки професійній та злагодженій роботі наших медиків операція пройшла успішно.
В операційній працювали:
Винницький Ігор Володимирович.
Новосад Ірина Володимирівна.
Анестезіологічне забезпечення:
Пасічник Віктор Васильович, лікар-анестезіолог.
Гроховчук Анна Володимирівна анестезистка.
⠀
Лапароскопія - це один з методів оперативної хірургії, який дозволяє обходитися без великого розрізу. Для доступу до органів лікар робить невеликі проколи розміром не більше 5-7 міліметрів, які досить швидко заживають. В процесі операції в проблемну зону вводять спеціальний прилад - лапароскоп, який представляє собою гнучку трубку, оснащену системою лінз і відеокамерою.
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Про це повідомляють на сторінці медустанови у фейсбуці.
Так, у КНП «НЦМЛ» провели оперативне втручання пацієнтці з діагнозом холецистит. Без розрізів видалили 242 камінця в жовчному міхурі.
Завдяки професійній та злагодженій роботі наших медиків операція пройшла успішно.
В операційній працювали:
Винницький Ігор Володимирович.
Новосад Ірина Володимирівна.
Анестезіологічне забезпечення:
Пасічник Віктор Васильович, лікар-анестезіолог.
Гроховчук Анна Володимирівна анестезистка.
⠀
Лапароскопія - це один з методів оперативної хірургії, який дозволяє обходитися без великого розрізу. Для доступу до органів лікар робить невеликі проколи розміром не більше 5-7 міліметрів, які досить швидко заживають. В процесі операції в проблемну зону вводять спеціальний прилад - лапароскоп, який представляє собою гнучку трубку, оснащену системою лінз і відеокамерою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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