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Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО

Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО
У Нововолинській центральній районній лікарні виконали унікальну операцію - лапароскопічно видалили 242 камінця.

Про це повідомляють на сторінці медустанови у фейсбуці.

Так, у КНП «НЦМЛ» провели оперативне втручання пацієнтці з діагнозом холецистит. Без розрізів видалили 242 камінця в жовчному міхурі.

Завдяки професійній та злагодженій роботі наших медиків операція пройшла успішно.

В операційній працювали:
Винницький Ігор Володимирович.
Новосад Ірина Володимирівна.
Анестезіологічне забезпечення:
Пасічник Віктор Васильович, лікар-анестезіолог.
Гроховчук Анна Володимирівна анестезистка.

Лапароскопія - це один з методів оперативної хірургії, який дозволяє обходитися без великого розрізу. Для доступу до органів лікар робить невеликі проколи розміром не більше 5-7 міліметрів, які досить швидко заживають. В процесі операції в проблемну зону вводять спеціальний прилад - лапароскоп, який представляє собою гнучку трубку, оснащену системою лінз і відеокамерою.
Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО
Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО
Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО

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Теги: медицина, операція
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