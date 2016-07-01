Скільки шлюбів на Волині уклали за 30 років незалежності країни





Саме стільки закоханих пар упродовж останніх 30 років офіційно оформили свої стосунки в цих регіонах, інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.



Регіональна статистика щодо проведення державної реєстрації шлюбів за роки незалежності:

Львівська область - 538 746

Рівненська - 243 237

Волинська - 231 601



Найчастіше шлюби укладають у Львові, Луцьку, Рівному, Жовкві, Яворові, Ковелі, Рокитному, Нововолинську, Сарнах, Володимир-Волинську. Крім того, у Нововолинську неабиякою популярністю користується послуга «Ювілейне одруження»! Так, минулого року в двох областях Західного регіону провели найбільше в Україні повторних шлюбних обрядів: Рівненській області – 38 та Волинській – 22.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За роки незалежності органи державної реєстрації актів цивільного стану Львівської, Рівненської і Волинської областей зареєстрували понад 1 млн 13 тис. нових родин.Саме стільки закоханих пар упродовж останніх 30 років офіційно оформили свої стосунки в цих регіонах, інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.Регіональна статистика щодо проведення державної реєстрації шлюбів за роки незалежності:Львівська область - 538 746Рівненська - 243 237Волинська - 231 601Найчастіше шлюби укладають у Львові, Луцьку, Рівному, Жовкві, Яворові, Ковелі, Рокитному, Нововолинську, Сарнах, Володимир-Волинську. Крім того, у Нововолинську неабиякою популярністю користується послуга «Ювілейне одруження»! Так, минулого року в двох областях Західного регіону провели найбільше в Україні повторних шлюбних обрядів: Рівненській області – 38 та Волинській – 22.

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