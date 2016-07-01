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Скільки шлюбів на Волині уклали за 30 років незалежності країни

Скільки шлюбів на Волині уклали за 30 років незалежності країни
За роки незалежності органи державної реєстрації актів цивільного стану Львівської, Рівненської і Волинської областей зареєстрували понад 1 млн 13 тис. нових родин.

Саме стільки закоханих пар упродовж останніх 30 років офіційно оформили свої стосунки в цих регіонах, інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Регіональна статистика щодо проведення державної реєстрації шлюбів за роки незалежності:
Львівська область - 538 746
Рівненська - 243 237
Волинська - 231 601

Найчастіше шлюби укладають у Львові, Луцьку, Рівному, Жовкві, Яворові, Ковелі, Рокитному, Нововолинську, Сарнах, Володимир-Волинську. Крім того, у Нововолинську неабиякою популярністю користується послуга «Ювілейне одруження»! Так, минулого року в двох областях Західного регіону провели найбільше в Україні повторних шлюбних обрядів: Рівненській області – 38 та Волинській – 22.

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Теги: шлюби, статистика
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