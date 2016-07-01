Скільки шлюбів на Волині уклали за 30 років незалежності країни
Сьогодні, 16:56
За роки незалежності органи державної реєстрації актів цивільного стану Львівської, Рівненської і Волинської областей зареєстрували понад 1 млн 13 тис. нових родин.
Саме стільки закоханих пар упродовж останніх 30 років офіційно оформили свої стосунки в цих регіонах, інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Регіональна статистика щодо проведення державної реєстрації шлюбів за роки незалежності:
Львівська область - 538 746
Рівненська - 243 237
Волинська - 231 601
Найчастіше шлюби укладають у Львові, Луцьку, Рівному, Жовкві, Яворові, Ковелі, Рокитному, Нововолинську, Сарнах, Володимир-Волинську. Крім того, у Нововолинську неабиякою популярністю користується послуга «Ювілейне одруження»! Так, минулого року в двох областях Західного регіону провели найбільше в Україні повторних шлюбних обрядів: Рівненській області – 38 та Волинській – 22.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Саме стільки закоханих пар упродовж останніх 30 років офіційно оформили свої стосунки в цих регіонах, інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Регіональна статистика щодо проведення державної реєстрації шлюбів за роки незалежності:
Львівська область - 538 746
Рівненська - 243 237
Волинська - 231 601
Найчастіше шлюби укладають у Львові, Луцьку, Рівному, Жовкві, Яворові, Ковелі, Рокитному, Нововолинську, Сарнах, Володимир-Волинську. Крім того, у Нововолинську неабиякою популярністю користується послуга «Ювілейне одруження»! Так, минулого року в двох областях Західного регіону провели найбільше в Україні повторних шлюбних обрядів: Рівненській області – 38 та Волинській – 22.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Скільки шлюбів на Волині уклали за 30 років незалежності країни
Сьогодні, 16:56
На Волині за два дні впіймали 7 водіїв «під мухою»
Сьогодні, 16:14
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:54
На Волині чоловік під час бійки вкусив за вухо неповнолітнього
Сьогодні, 15:31