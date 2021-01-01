У Луцьку водій таксі ледве не збив пішохода. ВІДЕО

Водій транспортного засобу Skoda Fabia у Луцьку не надав переваги в русі пішоходу.Сталося це на вулиці Шевченка у Луцьку, інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.Так, ситуацію зафіксували диспетчери Центру безпеки Луцька, здійснюючи моніторинг дорожньої ситуації в місті. Пішохід переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водій таксі не пропустив його, чим порушив вимоги пункту 18.1 ПДР та скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 122 КУпАП.Нагадують, що на нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед транспортними засобами з моменту, коли вони ступили на перехід. Для виконання вимоги цього пункту водій транспортного засобу обов'язково повинен своїм маневром показати пішоходам, що він дає дорогу, тобто знизити швидкість, якщо цього достатньо для того, щоб дати дорогу або зупинитися.Забороняється здійснювати об'їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході незалежно від відстані між ним і транспортним засобом, а також збільшувати швидкість з метою "проскочити" перед пішоходом, який ступив на нерегульований пішохідний перехід.