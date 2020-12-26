На Волині чоловік під час бійки вкусив за вухо неповнолітнього





Шацький районний суд призначив чоловіку покарання у виді штрафу, пишуть



Злочин трапився 26 жовтня 2020 року в обідню пору. Як ідеться у вироку, під час конфлікту та бійки обвинувачений вкусив малолітнього потерпілого за вухо, спричинивши легке тілесне ушкодження.



Як розповіли потерпілий та обвинувачений, вони є далекими родичами. Обвинувачений разом з дружиною та сином приїхали забирати генератор, який позичали рік тому, до батька та брата потерпілого. Однак ті віддали йому не їхній генератор. Тож між ними стався конфлікт та бійка, в якій брав участь і малолітній потерпілий.



Обвинувачений не визнавав своєї вину, вказуючи, що міг ненароком зачепити вухо потерпілого браслетом від годинника. Відзначимо, що під час дізнання обвинувачений визнавав викладені в обвинувальному акті фактичні обставини події і про будь-які інші версії розвитку події дізнавачу не повідомляв.



Натомість потерпілий наголошував, що під час бійки обвинувачений наносив йому удари та все-таки вкусив його за вухо зубами, при цьому він гарчав, немов собака. Вухо йому зашивали, а лікування тривало близько трьох місяців, він не міг ходити до школи.



Вивчаючи докази, суд врахував послідовність показань потерпілого, зокрема під час проведення слідчого експерименту, а також висновок експерта, який не виключав можливість, що рани, отримані потерпілим, можуть виникнути внаслідок укусу.



Дійшовши висновку про винність чоловіка, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.



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