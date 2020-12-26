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На Волині чоловік під час бійки вкусив за вухо неповнолітнього

На Волині чоловік під час бійки вкусив за вухо неповнолітнього
На Волині судили чоловіка, який під час бійки вкусив за вухо свого далекого неповнолітнього родича.

Шацький районний суд призначив чоловіку покарання у виді штрафу, пишуть Волинські новини.

Злочин трапився 26 жовтня 2020 року в обідню пору. Як ідеться у вироку, під час конфлікту та бійки обвинувачений вкусив малолітнього потерпілого за вухо, спричинивши легке тілесне ушкодження.

Як розповіли потерпілий та обвинувачений, вони є далекими родичами. Обвинувачений разом з дружиною та сином приїхали забирати генератор, який позичали рік тому, до батька та брата потерпілого. Однак ті віддали йому не їхній генератор. Тож між ними стався конфлікт та бійка, в якій брав участь і малолітній потерпілий.

Обвинувачений не визнавав своєї вину, вказуючи, що міг ненароком зачепити вухо потерпілого браслетом від годинника. Відзначимо, що під час дізнання обвинувачений визнавав викладені в обвинувальному акті фактичні обставини події і про будь-які інші версії розвитку події дізнавачу не повідомляв.

Натомість потерпілий наголошував, що під час бійки обвинувачений наносив йому удари та все-таки вкусив його за вухо зубами, при цьому він гарчав, немов собака. Вухо йому зашивали, а лікування тривало близько трьох місяців, він не міг ходити до школи.

Вивчаючи докази, суд врахував послідовність показань потерпілого, зокрема під час проведення слідчого експерименту, а також висновок експерта, який не виключав можливість, що рани, отримані потерпілим, можуть виникнути внаслідок укусу.

Дійшовши висновку про винність чоловіка, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: бійка, суд
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