На Волині створили унікальне крісло, викуване з 84 кінських підков





Шедевр змайстрували для того, щоб у ньому кожен горохівчанин зміг не лише відчути себе господарем у рідному місті, а й увібрати своїм розумом і тілом дух, мудрість та силу кількох століть, пише



Віктор Леонідович, виходець із села Мирне, каже, що колекціонує підкови на честь свого хліборобського роду. Разом із легендами, переповіданими дідами-прадідами, успадкував віру в чудодійну силу металевих півкругів. Очевидно, доля вбачала в тому свій сенс, бо кілька тижнів тому до нього прийшов знаний на Волині пошуковець, член Всеукраїнської громадської організації «Закінчим війну» Олег Торчинюк із чималою ношею – кількома десятками підков. Збирав їх в полях і лісах кілька років поспіль.



- Здавати знахідки на скупку металобрухту вважаю гріхом, оскверненням праці ковалів і підков – символів віків. Тому вирішив передати їх міському голові. То такий чоловік, що зі всього зробить щось потрібне людям. Тепер обоє радіємо, що красиве крісло слугуватиме неабиякою окрасою міста, - розповів мені Олег Ульянович.



І справді, вік підков, які з чималої купи металу перетворилися в шедевральний витвір, сягає в глибину XVII-XX століть. Горохівський трон віддзеркалює собою гарт і міць воїнів козацької доби, Першої і Другої світових воєн. Кожна була викувана в чиємусь святилищі вогню, яким колись називали кузню, пройшла випробування очищення полум’ям.



Не порахувати, на скількох тисячах кілометрів ті підкови, що стали троном у Горохові, слугували міцною опорою для коней і їхніх хоробрих вершників. Не уявити, скільки сили віддала їм для перемог земля й відваги – наїзники. Уявляєте, скільки магічної чистоти й ковальського завзяття тепер сконцентровано в Горохові! Тою енергетикою, сівши на трон у Горохові, зможуть збагатитися всі бажаючі.



- Люди завжди вірили, що підкови в оселі символізують удачу, достаток і успіх. Можливо, через асоціацію з конем – символом заможності, якого здавна міг дозволити купити собі тільки вправний господар. Оскільки місто – наш спільний дім, то тепер у ньому є такий могутній оберіг духовного й матеріального багатства, - ділився радістю від реалізації ідеї Віктор Годик.



До слова, навіть найвища на спинці підкова розміщена з особливим сенсом – ріжками до неба, що є своєрідною емблемою чаші достатку, яка буде притягувати в місто космічну благодатну енергію, наповнювати його добробутом і багатством. За задумом Віктора Годика, престол буде слугувати символом гостинності Горохова й горохівчан. Його призначення - привітно запрошувати в гості всіх, хто хоче поєднатися з історією, збагатитися її наснагою, зцілитися фантастичною енергією, одухотворитися легендарністю й позитивом, із яким був зроблений цей, без сумніву, мистецький витвір. Творячи його, частину своєї душі й завзяття в роботу вклав знаний на Горохівщині майстер-золоті руки Андрій Янюк.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові створили диво-виріб, аналогів якому, напевне, немає в Україні, схожий на трон. Ідею викувати його реалізував Горохівський міський голова Віктор Годик.Шедевр змайстрували для того, щоб у ньому кожен горохівчанин зміг не лише відчути себе господарем у рідному місті, а й увібрати своїм розумом і тілом дух, мудрість та силу кількох століть, пише Горохівський вісник Віктор Леонідович, виходець із села Мирне, каже, що колекціонує підкови на честь свого хліборобського роду. Разом із легендами, переповіданими дідами-прадідами, успадкував віру в чудодійну силу металевих півкругів. Очевидно, доля вбачала в тому свій сенс, бо кілька тижнів тому до нього прийшов знаний на Волині пошуковець, член Всеукраїнської громадської організації «Закінчим війну» Олег Торчинюк із чималою ношею – кількома десятками підков. Збирав їх в полях і лісах кілька років поспіль.- Здавати знахідки на скупку металобрухту вважаю гріхом, оскверненням праці ковалів і підков – символів віків. Тому вирішив передати їх міському голові. То такий чоловік, що зі всього зробить щось потрібне людям. Тепер обоє радіємо, що красиве крісло слугуватиме неабиякою окрасою міста, - розповів мені Олег Ульянович.І справді, вік підков, які з чималої купи металу перетворилися в шедевральний витвір, сягає в глибину XVII-XX століть. Горохівський трон віддзеркалює собою гарт і міць воїнів козацької доби, Першої і Другої світових воєн. Кожна була викувана в чиємусь святилищі вогню, яким колись називали кузню, пройшла випробування очищення полум’ям.Не порахувати, на скількох тисячах кілометрів ті підкови, що стали троном у Горохові, слугували міцною опорою для коней і їхніх хоробрих вершників. Не уявити, скільки сили віддала їм для перемог земля й відваги – наїзники. Уявляєте, скільки магічної чистоти й ковальського завзяття тепер сконцентровано в Горохові! Тою енергетикою, сівши на трон у Горохові, зможуть збагатитися всі бажаючі.- Люди завжди вірили, що підкови в оселі символізують удачу, достаток і успіх. Можливо, через асоціацію з конем – символом заможності, якого здавна міг дозволити купити собі тільки вправний господар. Оскільки місто – наш спільний дім, то тепер у ньому є такий могутній оберіг духовного й матеріального багатства, - ділився радістю від реалізації ідеї Віктор Годик.До слова, навіть найвища на спинці підкова розміщена з особливим сенсом – ріжками до неба, що є своєрідною емблемою чаші достатку, яка буде притягувати в місто космічну благодатну енергію, наповнювати його добробутом і багатством. За задумом Віктора Годика, престол буде слугувати символом гостинності Горохова й горохівчан. Його призначення - привітно запрошувати в гості всіх, хто хоче поєднатися з історією, збагатитися її наснагою, зцілитися фантастичною енергією, одухотворитися легендарністю й позитивом, із яким був зроблений цей, без сумніву, мистецький витвір. Творячи його, частину своєї душі й завзяття в роботу вклав знаний на Горохівщині майстер-золоті рукиЛеся ВЛАШИНЕЦЬ

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