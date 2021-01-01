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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу – 5 нових випадків коронавірусу

На Волині за добу – 5 нових випадків коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Луцький район – 3 хворих:
Луцька ТГ –2
Ківерцівське ТГ – 1

Ковельський район – 2 хворих:
Турійська ТГ – 2

Усього станом на 23 серпня в області зареєстрували 62 484 випадки хвороби.

Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 3).

Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 269 789 осіб, за останню добу – 37 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика
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