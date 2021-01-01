На Волині за добу – 5 нових випадків коронавірусу





Про це повідомляє Волинська ОДА.



Луцький район – 3 хворих:

Луцька ТГ –2

Ківерцівське ТГ – 1



Ковельський район – 2 хворих:

Турійська ТГ – 2



Усього станом на 23 серпня в області зареєстрували 62 484 випадки хвороби.



Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 3).



Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 269 789 осіб, за останню добу – 37 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Луцький район – 3 хворих:Луцька ТГ –2Ківерцівське ТГ – 1Ковельський район – 2 хворих:Турійська ТГ – 2Усього станом на 23 серпня в області зареєстрували 62 484 випадки хвороби.Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 3).Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 269 789 осіб, за останню добу – 37 осіб.

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