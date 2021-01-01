На Волині за добу – 5 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:15
За минулу добу на Волині зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Луцький район – 3 хворих:
Луцька ТГ –2
Ківерцівське ТГ – 1
Ковельський район – 2 хворих:
Турійська ТГ – 2
Усього станом на 23 серпня в області зареєстрували 62 484 випадки хвороби.
Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 3).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 269 789 осіб, за останню добу – 37 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Луцький район – 3 хворих:
Луцька ТГ –2
Ківерцівське ТГ – 1
Ковельський район – 2 хворих:
Турійська ТГ – 2
Усього станом на 23 серпня в області зареєстрували 62 484 випадки хвороби.
Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 3).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 269 789 осіб, за останню добу – 37 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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