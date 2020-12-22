Sim-карти доведеться реєструвати з паспортом, інакше відключать від зв'язку: що може чекати українців
Сьогодні, 13:37
Українців вже з 2023-го хочуть відключати від мобільного зв'язку в тому випадку, якщо вони не прийшли до відділення свого мобільного оператора з паспортом і не ідентифікували себе.
Відповідні пропозиції розробили в комітеті Верховної Ради з питань цифровізації, пише Обозреватель.
Тільки 10 % пройшли ідентифікацію своїх номерів, решта ж фактично користується мобільним зв'язком анонімно. Це призводить до цілої низки проблем, починаючи від шахрайських схем і закінчуючи крадіжками номерів. Щоб ідентифікувати себе, достатньо прийти в будь-яке з відділень з документом, що посвідчує особу.
Через відсутність ідентифікації:
шахраї можуть дзвонити з не ідентифікованих українських номерів, а потім знищувати їх;
чужий Sim-картою може заволодіти шахрай, наприклад, перевипустити її за допомогою мобільного оператора, виконавши певну процедуру;
контрабандні і крадені телефони не відключають від мережі, тому ними легко можуть користуватися за призначенням.
За новими ж правилами, якщо хтось захоче змінити IMEI (International Mobile Equipment Identity), отримає штраф у розмірі 17 тис. грн. А за повторне порушення – два роки позбавлення волі. Найчастіше змінюють IMEI на вкрадених телефонах або на тих, які ввезли в Україну контрабандою.
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Відповідні пропозиції розробили в комітеті Верховної Ради з питань цифровізації, пише Обозреватель.
Тільки 10 % пройшли ідентифікацію своїх номерів, решта ж фактично користується мобільним зв'язком анонімно. Це призводить до цілої низки проблем, починаючи від шахрайських схем і закінчуючи крадіжками номерів. Щоб ідентифікувати себе, достатньо прийти в будь-яке з відділень з документом, що посвідчує особу.
Через відсутність ідентифікації:
шахраї можуть дзвонити з не ідентифікованих українських номерів, а потім знищувати їх;
чужий Sim-картою може заволодіти шахрай, наприклад, перевипустити її за допомогою мобільного оператора, виконавши певну процедуру;
контрабандні і крадені телефони не відключають від мережі, тому ними легко можуть користуватися за призначенням.
За новими ж правилами, якщо хтось захоче змінити IMEI (International Mobile Equipment Identity), отримає штраф у розмірі 17 тис. грн. А за повторне порушення – два роки позбавлення волі. Найчастіше змінюють IMEI на вкрадених телефонах або на тих, які ввезли в Україну контрабандою.
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