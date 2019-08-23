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Над Луцьком замайорів найбільший на Волині прапор

Над Луцьком замайорів найбільший на Волині прапор
У Луцьку підняли найбільший на Волині прапор. Стяг замайорів над Київським майданом на висоті 50 метрів.

Урочисті заходи з нагоди Дня державного прапора відбулися сьогодні, 23 серпня.

Участь в урочистостях взяли голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, міський голова Луцька Ігор Поліщук, голова Луцької райради Олександр Омельчук, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, військові капелани, поліцейські, депутати, представники громадськості.

"Сьогодні особливий для Волині день - підняти найбільший в області Державний прапор України", - наголосив Погуляйко і привітав присутніх з визначною подією.

Окрім того, голова ОДА присвоїв почесні звання. Зокрема, заслуженим лікарем України стала медична директорка КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради" Наталія Ліщук, заслуженим донором України – лучанин Петро Гордій, заслуженим художником – Тетяна Ядчук-Богомазова.

Також учасник АТО Сергій Леухін отримав ключі від нової квартири.


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Теги: прапор, найвищий прапор, Луцьк
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