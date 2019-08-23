Над Луцьком замайорів найбільший на Волині прапор





Урочисті заходи з нагоди Дня державного прапора відбулися сьогодні, 23 серпня.



Участь в урочистостях взяли голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, міський голова Луцька Ігор Поліщук, голова Луцької райради Олександр Омельчук, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, військові капелани, поліцейські, депутати, представники громадськості.



"Сьогодні особливий для Волині день - підняти найбільший в області Державний прапор України", - наголосив Погуляйко і привітав присутніх з визначною подією.



Окрім того, голова ОДА присвоїв почесні звання. Зокрема, заслуженим лікарем України стала медична директорка КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради" Наталія Ліщук, заслуженим донором України – лучанин Петро Гордій, заслуженим художником – Тетяна Ядчук-Богомазова.



Також учасник АТО Сергій Леухін отримав ключі від нової квартири.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підняли найбільший на Волині прапор. Стяг замайорів над Київським майданом на висоті 50 метрів.Урочисті заходи з нагоди Дня державного прапора відбулися сьогодні, 23 серпня.Участь в урочистостях взяли голова Волинської ОДА, міський голова Луцька, голова Луцької райради, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, військові капелани, поліцейські, депутати, представники громадськості."Сьогодні особливий для Волині день - підняти найбільший в області Державний прапор України", - наголосив Погуляйко і привітав присутніх з визначною подією.Окрім того, голова ОДА присвоїв почесні звання. Зокрема, заслуженим лікарем України стала медична директорка КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради" Наталія Ліщук, заслуженим донором України – лучанин Петро Гордій, заслуженим художником – Тетяна Ядчук-Богомазова.Також учасник АТО Сергій Леухін отримав ключі від нової квартири.

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