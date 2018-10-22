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Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей

Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Історію кохання подружжя Черних пригадало у відділі ДРАЦС міста Луцька під час урочистого святкування пів столітнього ювілею сімейного життя.

Зовсім юними зустрілися Любов Олексіївна та Костянтин Борисович. Їй
- 15, йому - 18, повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Магазин у селі Хопнів, що на Волині, і повна торба господарського мила, яку молоденька, тендітна Люба мала донести додому. Вони навіть не підозрювали який сюрприз готувало їм життя і не здогадувались, що уже через рік, 14 серпня 1971 року, тримаючись міцно за руки, стоятимуть у Тростянецькій сільраді і виявлятимуть свою волю на спільне сімейне життя.

Брак коштів не дав можливості купити дві обручки. Тоді Костянтин Борисович дружині купує обручку, а собі скрутив її з металу. Але заклав у неї головне - кохання впродовж всього життя!

У день “золотого” ювілею діти та онуки з вдячністю схиляли свої голови перед батьками, не шкодуючи лагідного слова для них. А ювіляри з огляду на прожите життя давали їм настанови та поради.
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей

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Теги: ювілей, весілля, Луцьк
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