Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Сьогодні, 11:48
Історію кохання подружжя Черних пригадало у відділі ДРАЦС міста Луцька під час урочистого святкування пів столітнього ювілею сімейного життя.
Зовсім юними зустрілися Любов Олексіївна та Костянтин Борисович. Їй
- 15, йому - 18, повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Магазин у селі Хопнів, що на Волині, і повна торба господарського мила, яку молоденька, тендітна Люба мала донести додому. Вони навіть не підозрювали який сюрприз готувало їм життя і не здогадувались, що уже через рік, 14 серпня 1971 року, тримаючись міцно за руки, стоятимуть у Тростянецькій сільраді і виявлятимуть свою волю на спільне сімейне життя.
Брак коштів не дав можливості купити дві обручки. Тоді Костянтин Борисович дружині купує обручку, а собі скрутив її з металу. Але заклав у неї головне - кохання впродовж всього життя!
У день “золотого” ювілею діти та онуки з вдячністю схиляли свої голови перед батьками, не шкодуючи лагідного слова для них. А ювіляри з огляду на прожите життя давали їм настанови та поради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зовсім юними зустрілися Любов Олексіївна та Костянтин Борисович. Їй
- 15, йому - 18, повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Магазин у селі Хопнів, що на Волині, і повна торба господарського мила, яку молоденька, тендітна Люба мала донести додому. Вони навіть не підозрювали який сюрприз готувало їм життя і не здогадувались, що уже через рік, 14 серпня 1971 року, тримаючись міцно за руки, стоятимуть у Тростянецькій сільраді і виявлятимуть свою волю на спільне сімейне життя.
Брак коштів не дав можливості купити дві обручки. Тоді Костянтин Борисович дружині купує обручку, а собі скрутив її з металу. Але заклав у неї головне - кохання впродовж всього життя!
У день “золотого” ювілею діти та онуки з вдячністю схиляли свої голови перед батьками, не шкодуючи лагідного слова для них. А ювіляри з огляду на прожите життя давали їм настанови та поради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Андрій Покровський привітав лучан з Днем прапора
Сьогодні, 12:01
Дружині обручку купив, а собі зробив з металу, бо не було грошей: у Луцьку подружжя відсвяткувало «золотий» ювілей
Сьогодні, 11:48
Терміново потрібна допомога волинському журналісту
Сьогодні, 11:25
Над Луцьком замайорів найбільший на Волині прапор
Сьогодні, 11:00
На Волині за добу – 5 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:15