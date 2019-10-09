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Терміново потрібна допомога волинському журналісту

Терміново потрібна допомога волинському журналісту
Волинян просять здати кров для волинського журналіста Вадима Реміська.

У нього виникла внутрішня кровотеча, інформує ГІТ.

Потрібні донори третьої групи крові (III) (Rh-) резус-мінус.

Наразі журналіст перебуває в Ківерцівській центральній районній лікарні.

Кров можна здати у місті Луцьку, КП «Волинський обласний центр служби крові» (Станція переливання крові).

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Теги: допомога, кров, журналіст
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