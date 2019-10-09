Терміново потрібна допомога волинському журналісту

Вадима Реміська.



У нього виникла внутрішня кровотеча, інформує



Потрібні донори третьої групи крові (III) (Rh-) резус-мінус.



Наразі журналіст перебуває в Ківерцівській центральній районній лікарні.



Кров можна здати у місті Луцьку, КП «Волинський обласний центр служби крові» (Станція переливання крові).

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