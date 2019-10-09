Терміново потрібна допомога волинському журналісту
Сьогодні, 11:25
Волинян просять здати кров для волинського журналіста Вадима Реміська.
У нього виникла внутрішня кровотеча, інформує ГІТ.
Потрібні донори третьої групи крові (III) (Rh-) резус-мінус.
Наразі журналіст перебуває в Ківерцівській центральній районній лікарні.
Кров можна здати у місті Луцьку, КП «Волинський обласний центр служби крові» (Станція переливання крові).
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У нього виникла внутрішня кровотеча, інформує ГІТ.
Потрібні донори третьої групи крові (III) (Rh-) резус-мінус.
Наразі журналіст перебуває в Ківерцівській центральній районній лікарні.
Кров можна здати у місті Луцьку, КП «Волинський обласний центр служби крові» (Станція переливання крові).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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