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Андрій Покровський привітав лучан з Днем прапора

Андрій Покровський привітав лучан з Днем прапора
Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський привітав лучан та всіх українців із Днем Державного прапора.

Привітання опублікували на сторінці Громадянського руху «СВІДОМІ» у фейсбуці, пише Конкурент.

«Для кожного з нас Україна – це щось своє, особливе і занадто особисте. Україна – це кожен із нас, це міста і села, де ми живемо, працюємо і відпочиваємо. Україна – це край, де ми є собою, мудрим і працьовитим народом.

Таку різноманітну, свою особливу для кожного з нас Україну, символізує всього два кольори – блакитний і жовтий кольори нашого національного прапора. Мирне блакитне небо та золоті пшеничні поля стали символом, що єднають українців від Карпат до Донбасу, від Волині до Азовського моря.

Впродовж останніх семи років блакитно-жовтий стяг став святим символом боротьби за єдність України. Під цим прапором наші воїни продовжують боротися за наше право бути господарями на своїй землі, за право вільно підняти цей стяг над головою.

Сьогодні, 23 серпня, у День державного прапора України ми гордо та високо підіймаємо блакитно-жовті полотна над нашими оселями і нашими містами. Складні часи обов’язково минуть, а розквіт нашої держави обов’язково настане. Коли цього прагнуть мільйони з нас – по-іншому не може бути.

Тож у цей день українського духу, День державного прапора, бажаю кожному лучанину, волинянину, українцю незламної сили волі, миру, здоров’я, благополуччя і процвітання!», – написав Андрій Покровський.

Нагадаємо, в понеділок, 23 серпня, Україна відзначає День Державного прапора.

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Теги: привітання, Покровський, прапор
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