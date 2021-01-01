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«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*

«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
Не лише будувати житлові комплекси, а розвивати міста і простір довкола - таким має бути завдання кожного девелопера. Як це зробити і що потрібно змінювати, аби принести максимум корисного у середовище, де розгортаєш будівельний майданчик - про це на гутірці фестивалю “Княжий” розповідала керівниця відділу продажів та маркетингу Будівельної компанії “Інвестор” Ірина Новосад.

“Є три важливі речі, щоб середовище для проживання стало справді комфортним. Перша із них - це порядок та атмосфера добросусідства. Ми живемо або в багатоповерхівці, або в приватному секторі, але однаково маємо сусідів і стосунки із ними та спільне бажання підтримувати порядок, дуже важливі. Для того, щоб створити цю атмосферу добросусідства, “Інвестор” у своїх ЖК зробив традицію проводити свята - Дні доброго сусіда. Ми знайомимо мешканців, стараємось створити атмосферу, щоб до нас підтягувалися люди з однаковими цінностями. За таких умов порядок підтримувати легше”, - поділилася Ірина Новосад.
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*

Серед інших моментів, важливих для комфортного проживання мешканців - озеленення території та організовані місця для проведення дозвілля.

“Забудовники часто забувають про озеленення. Цього року було дуже жарке літо і, відповідно, проводили багато замірів, як на різних локаціях нагрівається асфальт і відчувається температура повітря. Там, де є дерева і газони - дихати набагато легше і атмосфера краща”, - розповіла представниця “Інвестора”.
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*

Стосовно зон для відпочинку, Ірина Новосад зауважила, що важливо не просто організувати такі місця, а передбачити усі деталі.

“Зона барбекю не повинна бути під вікнами, бо тоді чийсь відпочинок перетвориться для інших на повний дискомфорт. Такі зони треба споруджати на віддалі від будинків. При цьому обов'язково встановлювати смітники, рукомийники. Здається, що це маленькі деталі, але насправді це - ваш комфорт”, - переконана Ірина Новосад.
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*

Нагадаємо, Будівельна компанія “Інвестор” нещодавно оголосила, що планує будівництво житлового комплексу на 460 квартир на території колишнього консервного заводу у Володимирі-Волинському.

“Територія, на якій буде житловий комплекс - більше 3 гектарів. Попередньо ми порахували, що для комфортного проживання ми зможемо тут збудувати 460 квартир. Це орієнтовно 30 тисяч квадратів житла і близько 5 тисяч квадратних метрів комерційних приміщень. Хто знайомий із нашими проектами, той знає, що у нас ніколи немає завдання побудувати максимальну кількість квадратних метрів. Ми хочемо зробити зручне житло”, - розповів про ідею директор “Інвестора” Андрій Разумовський.
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*
«Інвестор» провів гутірку на фестивалі «Княжий» у Володимирі. ФОТО*

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Теги: гутірка, Княжий, Інвестор
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