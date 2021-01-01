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Помер іконописець собору Святої Трійці у Луцьку

Помер іконописець собору Святої Трійці у Луцьку
Упокоївся відомий іконописець Володимир Гетьманчук, який розписував кафедральний собор Святої Трійці.

Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ у фейсбуці.

Митець, родом із Горохівщини, займався розписом храмів на Волині та Рівненщині. Поховають іконописця на малій батьківщині.

Управління єпархії, соборне духовенство та колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого.

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Теги: смерть, іконописець
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