Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вручив ключі від службових автомобілів для сільських амбулаторій на Волині.
Чотири кроссовери марки «Haval» сьогодні, 23 серпня 2021 року, під час урочистостей з нагоди Дня Держаного Прапора України, передали для потреб закладів охорони здоров’я, інформує ОДА.
Зокрема, службовий автотранспорт отримали амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Риковичі Володимир-Волинського району, с. Пнівне Камінь-Каширського району, а також смт Люблинець та с. Пульмо Ковельського району.
Автомобілі придбали за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загальна вартість транспорту становить 2 млн гривень.
Користуючись нагодою, Юрій Погуляйко привітав медиків з Днем незалежності України та отриманням нових автомобілів.
«Сподіваюся, що цей службовий транспорт полегшить вашу роботу та допоможе надавати медичну допомогу більш оперативно та якісно», – зазначив під час вручення ключів голова ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чотири кроссовери марки «Haval» сьогодні, 23 серпня 2021 року, під час урочистостей з нагоди Дня Держаного Прапора України, передали для потреб закладів охорони здоров’я, інформує ОДА.
Зокрема, службовий автотранспорт отримали амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Риковичі Володимир-Волинського району, с. Пнівне Камінь-Каширського району, а також смт Люблинець та с. Пульмо Ковельського району.
Автомобілі придбали за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загальна вартість транспорту становить 2 млн гривень.
Користуючись нагодою, Юрій Погуляйко привітав медиків з Днем незалежності України та отриманням нових автомобілів.
«Сподіваюся, що цей службовий транспорт полегшить вашу роботу та допоможе надавати медичну допомогу більш оперативно та якісно», – зазначив під час вручення ключів голова ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Скільки шлюбів на Волині уклали за 30 років незалежності країни
Сьогодні, 16:56
На Волині за два дні впіймали 7 водіїв «під мухою»
Сьогодні, 16:14
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:54
На Волині чоловік під час бійки вкусив за вухо неповнолітнього
Сьогодні, 15:31