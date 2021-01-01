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Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО

Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вручив ключі від службових автомобілів для сільських амбулаторій на Волині.

Чотири кроссовери марки «Haval» сьогодні, 23 серпня 2021 року, під час урочистостей з нагоди Дня Держаного Прапора України, передали для потреб закладів охорони здоров’я, інформує ОДА.

Зокрема, службовий автотранспорт отримали амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Риковичі Володимир-Волинського району, с. Пнівне Камінь-Каширського району, а також смт Люблинець та с. Пульмо Ковельського району.

Автомобілі придбали за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загальна вартість транспорту становить 2 млн гривень.

Користуючись нагодою, Юрій Погуляйко привітав медиків з Днем незалежності України та отриманням нових автомобілів.
«Сподіваюся, що цей службовий транспорт полегшить вашу роботу та допоможе надавати медичну допомогу більш оперативно та якісно», – зазначив під час вручення ключів голова ОДА.
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО
Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО

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Теги: авто, амбулаторії
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