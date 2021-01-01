Сільські амбулаторії на Волині одержали нові автівки. ФОТО

Голова облдержадміністраціївручив ключі від службових автомобілів для сільських амбулаторій на Волині.Чотири кроссовери марки «Haval» сьогодні, 23 серпня 2021 року, під час урочистостей з нагоди Дня Держаного Прапора України, передали для потреб закладів охорони здоров’я, інформує ОДА.Зокрема, службовий автотранспорт отримали амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Риковичі Володимир-Волинського району, с. Пнівне Камінь-Каширського району, а також смт Люблинець та с. Пульмо Ковельського району.Автомобілі придбали за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загальна вартість транспорту становить 2 млн гривень.Користуючись нагодою, Юрій Погуляйко привітав медиків з Днем незалежності України та отриманням нових автомобілів.«Сподіваюся, що цей службовий транспорт полегшить вашу роботу та допоможе надавати медичну допомогу більш оперативно та якісно», – зазначив під час вручення ключів голова ОДА.