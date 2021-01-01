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На Волині за два дні впіймали 7 водіїв «під мухою»

На Волині за два дні впіймали 7 водіїв «під мухою»
Протягом двох вихідних патрульні Волині виявили сімох керманичів з ознаками сп’яніння — двоє з яких намагалися уникнути відповідальності та втекти з місця події.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Перший випадок з водієм втікачем трапився в ніч на 22 серпня, небайдужий громадянин повідомив, що на проспекті Відродження, рухається водій на автомобілі Volkswagen Passat CC у сильному алкогольному сп'янінні.

Інспектори миттєво виявили транспортний засіб та подали сигнал про зупинку, однак керманич без увімкненого ближнього світла фар в темну пору доби продовжив рух.

Під час нетривалого переслідування, чоловік не впорався з керування та здійснив наїзд на металевий гараж, після чого вийшов з автівки та знову намагався втекти з місця події.

Патрульні затримали його та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціального технічного засобу чи у лікаря закладу охорони здоров’я він відмовився в присутності двох свідків.

Другий випадок трапився сьогодні вночі. Під час патрулювання на вулиці Чорновола, патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz Е 220, водій якого перед зміною напрямку руху не подав сигнал світловим покажчиком повороту, чим порушив ПДР.

Поліцейські подали сигнал про зупинку. Керманич зупинив своє авто та різко вийшов з нього почавши втікати. Однак, завдяки професійним та швидким діям поліцейських втікача затримали неподалік. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — позитивний.

На усіх правопорушників патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування.

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Теги: п'яний за кермом, патрульні
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