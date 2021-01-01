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На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО

На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО
23-го серпня поблизу села Суходоли синій легковик зіткнувся з вантажівкою. Водій легковика загинув на місці.

Про це повідомляють в спільноті “Нововолинськ” у фейсбуці.

Від удару водія викинуло з машини, автівка злетіла в кювет.

За словами очевидців, водій легковика їхав у автівці сам.

Деталі - згодом.

На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО
На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО
На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: аварія, вантажівка
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