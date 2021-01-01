На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 17:18
23-го серпня поблизу села Суходоли синій легковик зіткнувся з вантажівкою. Водій легковика загинув на місці.
Про це повідомляють в спільноті “Нововолинськ” у фейсбуці.
Від удару водія викинуло з машини, автівка злетіла в кювет.
За словами очевидців, водій легковика їхав у автівці сам.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляють в спільноті “Нововолинськ” у фейсбуці.
Від удару водія викинуло з машини, автівка злетіла в кювет.
За словами очевидців, водій легковика їхав у автівці сам.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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