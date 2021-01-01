На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляють в спільноті



Від удару водія викинуло з машини, автівка злетіла в кювет.



За словами очевидців, водій легковика їхав у автівці сам.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-го серпня поблизу села Суходоли синій легковик зіткнувся з вантажівкою. Водій легковика загинув на місці.Про це повідомляють в спільноті “Нововолинськ” у фейсбуці.Від удару водія викинуло з машини, автівка злетіла в кювет.За словами очевидців, водій легковика їхав у автівці сам.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію