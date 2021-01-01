Закон про е-паспорти набув чинності – які переваги він дає



Як передає



“Сьогодні набув чинності закон про електронні паспорти, який закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів”, - поінформували у пресслужбі.



Уточнюється, що Верховна Рада ухвалила відповідний Закон про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» 30 березня.



Як повідомлялося, 30 березня цього року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4355 «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» щодо безперешкодного використання електронного паспорта.



Цим законопроєктом закріплюється на рівні закону можливості використання українцями відображення у електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання.



«Прийняття законопроєкту забезпечить можливість безперешкодного використання громадянами України е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон», - йдеться у пояснювальній записці.



Наголошується, що наразі можливість використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, у яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання, забезпечується в межах реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 р.



За даними законодавців, кількість громадян України, які користуються е-паспортами через мобільний застосунок порталу "Дія", становить близько 4 млн осіб.



Відповідно до картки документа на сайті ВР, його було повернуто з підписом Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 2 квітня, а 16 квітня 2021 року цей документ було повернуто з підписом від Президента Володимира Зеленського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у понеділок, 23 серпня, набув чинності закон про безперешкодне використання електронного паспорта.Як передає Укрінформ , про це у Телеграмі інформує пресслужба Верховної Ради.“Сьогодні набув чинності закон про електронні паспорти, який закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів”, - поінформували у пресслужбі.Уточнюється, що Верховна Рада ухвалила відповідний Закон про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» 30 березня.Як повідомлялося, 30 березня цього року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4355 «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» щодо безперешкодного використання електронного паспорта.Цим законопроєктом закріплюється на рівні закону можливості використання українцями відображення у електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, в яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання.«Прийняття законопроєкту забезпечить можливість безперешкодного використання громадянами України е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон», - йдеться у пояснювальній записці.Наголошується, що наразі можливість використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також у інших документах, у яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання, забезпечується в межах реалізації експериментального проєкту, передбаченого постановою Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 р.За даними законодавців, кількість громадян України, які користуються е-паспортами через мобільний застосунок порталу "Дія", становить близько 4 млн осіб.Відповідно до картки документа на сайті ВР, його було повернуто з підписом Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 2 квітня, а 16 квітня 2021 року цей документ було повернуто з підписом від Президента Володимира Зеленського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію