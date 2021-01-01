вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До коханої через вікно: лучанин ліз по фасуду багатоповерхівки.ВІДЕО

До коханої через вікно: лучанин ліз по фасуду багатоповерхівки.ВІДЕО
На проспекті Соборності у Луцьку чоловік ліз по фасаду високоповерхівки.

Відео, де чоловік ризикуючи життям, ліз по будинку опублікували у Телеграм-каналі 4Lutsk.

Автор відео зазначив, що чоловік, ймовірно, вживав наркотичні речовини. Також, як вбачається із підпису відео, таким чином він вирішив дістатися до своєї коханої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліз по фасаду будинку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
До коханої через вікно: лучанин ліз по фасуду багатоповерхівки.ВІДЕО
Сьогодні, 21:28
Як у Луцьку святкуватимуть День Незалежності. ПРОГРАМА
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині на День Незалежності, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
На Волині пожежі приборкує «надзвичайний» сімейний підряд
Сьогодні, 19:41
На Волині відремонтували міст
Сьогодні, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До коханої через вікно: лучанин ліз по фасуду багатоповерхівки.ВІДЕО
Сьогодні, 21:28
 0
Як у Луцьку святкуватимуть День Незалежності. ПРОГРАМА
Сьогодні, 20:35
 0
Якою буде погода на Волині на День Незалежності, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині пожежі приборкує «надзвичайний» сімейний підряд
Сьогодні, 19:41
 0
На Волині відремонтували міст
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8