До коханої через вікно: лучанин ліз по фасуду багатоповерхівки.ВІДЕО





Відео, де чоловік ризикуючи життям, ліз по будинку

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Автор відео зазначив, що чоловік, ймовірно, вживав наркотичні речовини. Також, як вбачається із підпису відео, таким чином він вирішив дістатися до своєї коханої.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Соборності у Луцьку чоловік ліз по фасаду високоповерхівки.Відео, де чоловік ризикуючи життям, ліз по будинку опублікували у Телеграм-каналі 4Lutsk.Автор відео зазначив, що чоловік, ймовірно, вживав наркотичні речовини. Також, як вбачається із підпису відео, таким чином він вирішив дістатися до своєї коханої.

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