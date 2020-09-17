В українських школах може з’явитися новий урок
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Дружина Президента України Олена Зеленська вважає, що привчати дітей до інформаційної гігієни треба починати зі шкільних років, але при цьому варто особливу увагу приділяти ще й розвитку навичок розрізняти правду від фейків у літніх людей.
«Мені здається, ми маємо навчити дітей цифровій гігієні так само, як свого часу навчили їх звичайній гігієні. Ми маємо їм розповісти про те, що можна, а що не можна робити в інтернеті, яку інформацію про себе можна оприлюднити. Так само потрібно навчити дітей користуватися інформацією. Мені здається, було б слушно у школі окремим уроком, можливо. Діджитал усюди, це має бути одна з навичок, яку діти отримують у школі, і чим раніше, тим краще», - сказала Зеленська, відкриваючи Київський саміт перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформ.
За її словами, особливу увагу треба приділяти літнім людям, адже вони найчастіше за всіх потрапляють в інформаційні пастки, адже вони довірливі і найбільше вірять усьому тому, що написано у ЗМІ. «Треба допомогти захистити їх від неправдивої та некорисної інформації», - сказала Зеленська.
Вона зазначила, що всі люди так чи інакше стають жертвами інформаційних атак у найбільш емоційно вразливі моменти у частині інтернету та диджиталізації. Як приклад перша леді назвала паніку під час початку пандемії, коли не всі люди, беручи інформацію з інтернету, правильно її оцінювали, не могли визначити фейки.
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«Мені здається, ми маємо навчити дітей цифровій гігієні так само, як свого часу навчили їх звичайній гігієні. Ми маємо їм розповісти про те, що можна, а що не можна робити в інтернеті, яку інформацію про себе можна оприлюднити. Так само потрібно навчити дітей користуватися інформацією. Мені здається, було б слушно у школі окремим уроком, можливо. Діджитал усюди, це має бути одна з навичок, яку діти отримують у школі, і чим раніше, тим краще», - сказала Зеленська, відкриваючи Київський саміт перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформ.
За її словами, особливу увагу треба приділяти літнім людям, адже вони найчастіше за всіх потрапляють в інформаційні пастки, адже вони довірливі і найбільше вірять усьому тому, що написано у ЗМІ. «Треба допомогти захистити їх від неправдивої та некорисної інформації», - сказала Зеленська.
Вона зазначила, що всі люди так чи інакше стають жертвами інформаційних атак у найбільш емоційно вразливі моменти у частині інтернету та диджиталізації. Як приклад перша леді назвала паніку під час початку пандемії, коли не всі люди, беручи інформацію з інтернету, правильно її оцінювали, не могли визначити фейки.
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