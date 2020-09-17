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В українських школах може з’явитися новий урок

В українських школах може з’явитися новий урок
Дружина Президента України Олена Зеленська вважає, що привчати дітей до інформаційної гігієни треба починати зі шкільних років, але при цьому варто особливу увагу приділяти ще й розвитку навичок розрізняти правду від фейків у літніх людей.

«Мені здається, ми маємо навчити дітей цифровій гігієні так само, як свого часу навчили їх звичайній гігієні. Ми маємо їм розповісти про те, що можна, а що не можна робити в інтернеті, яку інформацію про себе можна оприлюднити. Так само потрібно навчити дітей користуватися інформацією. Мені здається, було б слушно у школі окремим уроком, можливо. Діджитал усюди, це має бути одна з навичок, яку діти отримують у школі, і чим раніше, тим краще», - сказала Зеленська, відкриваючи Київський саміт перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформ.

За її словами, особливу увагу треба приділяти літнім людям, адже вони найчастіше за всіх потрапляють в інформаційні пастки, адже вони довірливі і найбільше вірять усьому тому, що написано у ЗМІ. «Треба допомогти захистити їх від неправдивої та некорисної інформації», - сказала Зеленська.

Вона зазначила, що всі люди так чи інакше стають жертвами інформаційних атак у найбільш емоційно вразливі моменти у частині інтернету та диджиталізації. Як приклад перша леді назвала паніку під час початку пандемії, коли не всі люди, беручи інформацію з інтернету, правильно її оцінювали, не могли визначити фейки.

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Теги: урок, інформаційної гігієни
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