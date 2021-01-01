Стяг на воді: лучани організували оригінальний патріотичний флешмоб.ФОТО

Оригінальний патріотичний флешмоб провели сьогодні, 23 серпня, у Луцьку з нагоди Дня Державного Прапора України.За локацію молодь обрала центральний парк ім. Лесі Українки. А точніше — один із каналів, що тягнеться цією зеленою зоною. Присутні розгорнули національне полотнище 6Х3 метри та пропливли з ним водоймою, керуючи парними байдарками.Про це інформує пресслужба міської ради.Участь в акції взяло 12-теро людей, котрі зареєструвалися і першими пройшли техінструктаж. Усі у вишиванках, а поверх — заради безпеки — рятувальні желети.На щастя, обійшлося без пригод, а ось емоцій вистачало: синьо-жовтий стяг на водному плесі привертав увагу людей по обидва боки каналу. Тому, незважаючи на рясний дощ, дійство активно знімкували, а ідейним натхненникам флешмобу глядачі дякували оплесками."Ідея такого запливу проста і зрозуміла – розповісти людям про красу та значущість державного символу України – прапора. Хотіли показати його велич, підняти патріотичний дух не лише дорослих, а й школярів. Думаю, нам це вдалося”, - каже заступник начальника управління соціальних служб для сімї дітей та молоді Луцької міської радиАкція тривала понад півгодини. Мокрі від дощу, але задоволені процесом, гребці зійшли на берег. Їх вік доволі різнився: від шести і до 40-ка років.Цікаво, що вже наступного року такий заплив може повторитися.Щоправда, розмір національного стягу, який «попливе» водою, швидше за все, буде більшим. Та й місцепроведення може змінитися. Якщо, як нині, свої корективи не внесе погода, акція, відбудеться на річці Стир. Побільшає, певно, і учасників дійства. Адже транспортування символу держави мега-формату, та ще й стрімкою течією, потребуватиме чимало дужих рук.