Луцький лікар - у спецпроєкті МОЗ «30 лікарів Незалежної України»





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«Знайомтеся із 30 лікарями, які розпочали свій професійний шлях у Незалежній Україні. Ви можете зустріти цих лікарів на вулиці вашого міста, це може бути навіть хтось із ваших знайомих. Їхня робота висококласна, вони постійно навчаються, покращують свою практику. І пишаються тим, що працюють в Україні», – пишуть автори проєкту.



І додають: «30 медиків, про яких ми розповіли на сторінках нашого спецпроєкту, – лише частина із тих, хто працює на «передовій» системи охорони здоров’я, що реформується, та щоденною працею творить зміни».

Ось що розповідається про луцького лікаря Олександра Масікова у спецпроєкті «30 лікарів Незалежної України»:



«Про лікарську спеціальність Олександр Масіков мріяв ще з дитинства і постійно робив усе можливе, аби втілити свою мрію у життя.



«Я чомусь завжди бачив себе у хірургії і з кожним роком все більше переконуюсь, що хірургія приносить мені найбільше задоволення. Можливо, тому, що саме в цій спеціальності дуже наочно прослідковується причинно-наслідковий зв’язок, тобто досить швидко помітно результат лікування», – коментує свій вибір професії лікар-хірург.



Допомога людям, збереження чи повернення їм здоров’я – ось основна мотивація його щоденної практики. А без цього працювати лікарем, на переконання Олександра, не варто та, мабуть, і неможливо. Його медична робота не обмежується стінами операційної. Так, наприклад, у пік захворюваності на COVID-19 він почав активно надавати допомогу людям із цим новим і тоді ще зовсім не вивченим захворюванням.



Довіра пацієнтів та популярність у Луцьку Олександра Масікова як лікаря доводять, що він – професіонал, який на своєму місці. Це не дається легко. Адже для того, щоб стати успішним лікарем, потрібно багато і наполегливо працювати, не чекаючи миттєвої вигоди.



Саме так, у постійному саморозвитку і вдосконаленні як спеціаліста, рухається у своїй щоденній практиці Олександр Масіков, спираючись на отримані класичні знання та переймаючи найкращий сучасний досвід. Тому і медична реформа в Україні для нього зрозуміла та вірна.



Він підтримує зміну фінансування лікарні з виділення коштів «на ліжкомісце» та «ліжкодень» на оплату за кожного пролікованого пацієнта із певним діагнозом відповідно до складності. Так працює медична галузь в усіх розвинених країнах. На думку лікаря, такий формат фінансування спонукає заклади охорони здоров’я покращувати матеріально-технічну базу, а лікарів – свій професійний рівень.



«Процес реформування є непростим, нам постійно ставлять нові і нові вимоги, виконання яких на перших етапах забирає багато часу, викликає технічні складнощі. Потрібен час, аби всі процеси довести до автоматизму, щоб і лікарі, і пацієнти повною мірою відчули переваги даної реформи», – ділиться Олександр.



Олександр Масіков – спеціаліст високого рівня і міг би працювати у найкращих клініках планети. Проте він лишився в Україні, щоб допомагати і рятувати своїх земляків. Адже для нього немає нічого ціннішого, ніж людське життя.



«Щоразу, коли виписую пацієнта, який потрапив у лікарню у важкому стані, – радію усім серцем. Так само радію, коли вдається успішно застосувати певну нову методику або коли колеги радяться зі мною, розраховуючи на мій досвід, отриманий за кордоном та напрацьований в Україні. Такі випадки доводять, що я не даремно обрав свій шлях, і надихають рухатись ним далі», – підсумовує лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Історія лікаря-хірурга відділення ургентної хірургії медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади Олександра Масікова увійшла до спецпроєкту«30 лікарів Незалежної України».Про це повідомляє 12 Канал Проєкт підготували Міністерство охорони здоров’я спільно з Національною службою здоров’я, департаментами охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.«Знайомтеся із 30 лікарями, які розпочали свій професійний шлях у Незалежній Україні. Ви можете зустріти цих лікарів на вулиці вашого міста, це може бути навіть хтось із ваших знайомих. Їхня робота висококласна, вони постійно навчаються, покращують свою практику. І пишаються тим, що працюють в Україні», – пишуть автори проєкту.І додають: «30 медиків, про яких ми розповіли на сторінках нашого спецпроєкту, – лише частина із тих, хто працює на «передовій» системи охорони здоров’я, що реформується, та щоденною працею творить зміни».Ось що розповідається про луцького лікаря Олександра Масікова у спецпроєкті «30 лікарів Незалежної України»:«Про лікарську спеціальність Олександр Масіков мріяв ще з дитинства і постійно робив усе можливе, аби втілити свою мрію у життя.«Я чомусь завжди бачив себе у хірургії і з кожним роком все більше переконуюсь, що хірургія приносить мені найбільше задоволення. Можливо, тому, що саме в цій спеціальності дуже наочно прослідковується причинно-наслідковий зв’язок, тобто досить швидко помітно результат лікування», – коментує свій вибір професії лікар-хірург.Допомога людям, збереження чи повернення їм здоров’я – ось основна мотивація його щоденної практики. А без цього працювати лікарем, на переконання Олександра, не варто та, мабуть, і неможливо. Його медична робота не обмежується стінами операційної. Так, наприклад, у пік захворюваності на COVID-19 він почав активно надавати допомогу людям із цим новим і тоді ще зовсім не вивченим захворюванням.Довіра пацієнтів та популярність у Луцьку Олександра Масікова як лікаря доводять, що він – професіонал, який на своєму місці. Це не дається легко. Адже для того, щоб стати успішним лікарем, потрібно багато і наполегливо працювати, не чекаючи миттєвої вигоди.Саме так, у постійному саморозвитку і вдосконаленні як спеціаліста, рухається у своїй щоденній практиці Олександр Масіков, спираючись на отримані класичні знання та переймаючи найкращий сучасний досвід. Тому і медична реформа в Україні для нього зрозуміла та вірна.Він підтримує зміну фінансування лікарні з виділення коштів «на ліжкомісце» та «ліжкодень» на оплату за кожного пролікованого пацієнта із певним діагнозом відповідно до складності. Так працює медична галузь в усіх розвинених країнах. На думку лікаря, такий формат фінансування спонукає заклади охорони здоров’я покращувати матеріально-технічну базу, а лікарів – свій професійний рівень.«Процес реформування є непростим, нам постійно ставлять нові і нові вимоги, виконання яких на перших етапах забирає багато часу, викликає технічні складнощі. Потрібен час, аби всі процеси довести до автоматизму, щоб і лікарі, і пацієнти повною мірою відчули переваги даної реформи», – ділиться Олександр.Олександр Масіков – спеціаліст високого рівня і міг би працювати у найкращих клініках планети. Проте він лишився в Україні, щоб допомагати і рятувати своїх земляків. Адже для нього немає нічого ціннішого, ніж людське життя.«Щоразу, коли виписую пацієнта, який потрапив у лікарню у важкому стані, – радію усім серцем. Так само радію, коли вдається успішно застосувати певну нову методику або коли колеги радяться зі мною, розраховуючи на мій досвід, отриманий за кордоном та напрацьований в Україні. Такі випадки доводять, що я не даремно обрав свій шлях, і надихають рухатись ним далі», – підсумовує лікар.

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