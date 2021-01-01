Ковельський бронзовий Шевченко - рекордсмен України.ФОТО





Про це



Представник Національного реєстру рекордів України Олег Волочков, який приїхав до Ковеля, повідомив, що здійснив заміри і визначив висоту пам’ятника Тарасу Шевченку в Ковелі – 7 метрів 90 сантиметрів.



Він вручив сертифікат, який засвідчує рекорд, ініціатору події прессекретарю ГО “Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» Ользі Яренчук. Саме вона звернулась з пропозицією та зібрала необхідні для цього кошти.



Мер міста Ігор Чайка подякував Ользі Яренчук і запевнив, що гроші, які вона віддала на реєстрацію рекорду, їй будуть повернуті.



«Пам’ятник Кобзареві у Ковелі – це історія про те, як Шевченко об’єднує нас, адже ми пам’ятаємо, скільки людей мріяло про те, щоб він був у нашому місті», — сказав Ігор Чайка.



Він подякував своїм попередникам Анатолію Семенюку та Ярославу Шевчуку, які доклали чимало зусиль для встановлення монумента.



Символічно, що зафіксували досягнення 16 років потому, як пам’ятник «Апостол правди і свободи» урочисто відкрили – 22 серпня 2005 року. Його автор — скульптор Володимир Шолудько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Монумент Великому Кобзареві у Ковелі внесли до Національного реєстру рекордів України - «Найвищий бронзовий пам’ятник Шевченку».Про це повідомляє видання КовельMedia.Представник Національного реєстру рекордів України, який приїхав до Ковеля, повідомив, що здійснив заміри і визначив висоту пам’ятника Тарасу Шевченку в Ковелі – 7 метрів 90 сантиметрів.Він вручив сертифікат, який засвідчує рекорд, ініціатору події прессекретарю ГО “Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії»Саме вона звернулась з пропозицією та зібрала необхідні для цього кошти.Мер міста Ігор Чайка подякував Ользі Яренчук і запевнив, що гроші, які вона віддала на реєстрацію рекорду, їй будуть повернуті.«Пам’ятник Кобзареві у Ковелі – це історія про те, як Шевченко об’єднує нас, адже ми пам’ятаємо, скільки людей мріяло про те, щоб він був у нашому місті», — сказав Ігор Чайка.Він подякував своїм попередникамта, які доклали чимало зусиль для встановлення монумента.Символічно, що зафіксували досягнення 16 років потому, як пам’ятник «Апостол правди і свободи» урочисто відкрили – 22 серпня 2005 року. Його автор — скульптор

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