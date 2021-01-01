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Ковельський бронзовий Шевченко - рекордсмен України.ФОТО

Ковельський бронзовий Шевченко - рекордсмен України.ФОТО
Монумент Великому Кобзареві у Ковелі внесли до Національного реєстру рекордів України - «Найвищий бронзовий пам’ятник Шевченку».

Про це повідомляє видання КовельMedia.

Представник Національного реєстру рекордів України Олег Волочков, який приїхав до Ковеля, повідомив, що здійснив заміри і визначив висоту пам’ятника Тарасу Шевченку в Ковелі – 7 метрів 90 сантиметрів.
Ковельський бронзовий Шевченко - рекордсмен України.ФОТО
Ковельський бронзовий Шевченко - рекордсмен України.ФОТО

Він вручив сертифікат, який засвідчує рекорд, ініціатору події прессекретарю ГО “Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» Ользі Яренчук. Саме вона звернулась з пропозицією та зібрала необхідні для цього кошти.

Мер міста Ігор Чайка подякував Ользі Яренчук і запевнив, що гроші, які вона віддала на реєстрацію рекорду, їй будуть повернуті.

«Пам’ятник Кобзареві у Ковелі – це історія про те, як Шевченко об’єднує нас, адже ми пам’ятаємо, скільки людей мріяло про те, щоб він був у нашому місті», — сказав Ігор Чайка.
Ковельський бронзовий Шевченко - рекордсмен України.ФОТО

Він подякував своїм попередникам Анатолію Семенюку та Ярославу Шевчуку, які доклали чимало зусиль для встановлення монумента.

Символічно, що зафіксували досягнення 16 років потому, як пам’ятник «Апостол правди і свободи» урочисто відкрили – 22 серпня 2005 року. Його автор — скульптор Володимир Шолудько.
Ковельський бронзовий Шевченко - рекордсмен України.ФОТО
Ковельський бронзовий Шевченко - рекордсмен України.ФОТО


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Теги: пам’ятник Тарасу Шевченку, Ковель, рекорд України
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