Moderna у вересні почне випробування вакцини від ВІЛ





Про це йдеться на порталі Національної бібліотеки США з медицини щодо клінічних випробувань, - пише hromadske.ua.



Так, Moderna планує провести перший етап клінічних випробувань ㅡ рандомізоване відкрите дослідження серед неінфікованих дорослих людей, які мають добрий загальний стан здоров'я. Під час дослідження оцінюватимуть безпеку препаратів мРНК-1644 та мРНК-1644v2-Core.



Як зазначається на сайті, фармкомпанія набирає 56 учасників дослідження віком від 18 до 50 років. Орієнтовна дата початку дослідження ㅡ 19 вересня 2021 року, а кінець ㅡ 1 травня 2023 року.



Основний кандидат на вакцину проти ВІЛ ㅡ мРНК-1644 ㅡ працюватиме так само, які і вакцина Moderna проти коронавірусу. У її основі ㅡ технологія з молекулою матричної РНК, у якій записана інформація про антиген, який є збудником хвороби. Наразі технологію мРНК-вакцин проти COVID-19 використовують Moderna та Pfizer/BioNTech. Хоч ця технологія розробляється вже впродовж кількох десятиліть, до пандемії COVID-19 її ніколи не застосовували в жодній схваленій вакцині.



Гендиректор Moderna Стефан Бенсель заявив, що саме успіх мРНК-вакцини проти коронавірусу спонукав компанію продовжити програми з дослідження профілактичних вакцин.



«Ми оголошуємо про три нові програми вакцинації, що стосуються сезонного грипу, ВІЛ та вірусу Ніпах. Деякі з них оминули традиційні зусилля щодо вакцинування, і всі вони, на нашу думку, можуть бути вирішені за допомогою нашої технології мРНК», ㅡ цитує Бенселя Clinical Trials Arena.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американська фармкомпанія Moderna розробила вакцину проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Наразі там планують почати перший етап клінічних випробувань препаратів. Очікується, що дослідження розпочнеться у вересні 2021 року.Про це йдеться на порталі Національної бібліотеки США з медицини щодо клінічних випробувань, - пише hromadske.ua. Так, Moderna планує провести перший етап клінічних випробувань ㅡ рандомізоване відкрите дослідження серед неінфікованих дорослих людей, які мають добрий загальний стан здоров'я. Під час дослідження оцінюватимуть безпеку препаратів мРНК-1644 та мРНК-1644v2-Core.Як зазначається на сайті, фармкомпанія набирає 56 учасників дослідження віком від 18 до 50 років. Орієнтовна дата початку дослідження ㅡ 19 вересня 2021 року, а кінець ㅡ 1 травня 2023 року.Основний кандидат на вакцину проти ВІЛ ㅡ мРНК-1644 ㅡ працюватиме так само, які і вакцина Moderna проти коронавірусу. У її основі ㅡ технологія з молекулою матричної РНК, у якій записана інформація про антиген, який є збудником хвороби. Наразі технологію мРНК-вакцин проти COVID-19 використовують Moderna та Pfizer/BioNTech. Хоч ця технологія розробляється вже впродовж кількох десятиліть, до пандемії COVID-19 її ніколи не застосовували в жодній схваленій вакцині.Гендиректор Modernaзаявив, що саме успіх мРНК-вакцини проти коронавірусу спонукав компанію продовжити програми з дослідження профілактичних вакцин.«Ми оголошуємо про три нові програми вакцинації, що стосуються сезонного грипу, ВІЛ та вірусу Ніпах. Деякі з них оминули традиційні зусилля щодо вакцинування, і всі вони, на нашу думку, можуть бути вирішені за допомогою нашої технології мРНК», ㅡ цитує Бенселя Clinical Trials Arena.

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