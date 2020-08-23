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Україна відзначає 30-річчя Незалежності

Україна відзначає 30-річчя Незалежності
24 серпня 2021 року українці відзначають головне державне свято - День Незалежності. Цьогоріч виповнюється 30 років Незалежності нашої держави. Про це повідомляє Еспресо.TV

"Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року: Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні; Виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами; здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує: Незалежність України та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення".
Україна відзначає 30-річчя Незалежності

Саме такі слова були в Акті проголошення незалежності України, який представили депутатам на засіданні ВР.

Після цього розпочалось голосування Ради. За проголосували 346 депутатів. Зал вибухнув оплесками, криками, всі зірвалися з місць, почали обійматися.
Україна відзначає 30-річчя Незалежності

Повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян.

Так, День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

Як відомо, з нагоди 30- ї річниці Незалежності України у різних куточках нашої держави відбудуться святкові дійства: різноманітні концерти, паради, шоу.

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Теги: День незалежності України
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