Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це інформують в МОЗ.



Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 410 осіб;

◾️ летальних випадків – 27;

◾️ одужало – 345 осіб.



За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 17 236 осіб,

◾️ методом ІФА – 3 802 особи,

◾️ експрес-тестами – 14 820 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 275 863 особа;

◾️ одужало – 2 201 778 особи;

◾️ летальних випадків – 53 501;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 4).Про це інформують в МОЗ.Також за минулу добу:◾️ госпіталізовано – 410 осіб;◾️ летальних випадків – 27;◾️ одужало – 345 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 17 236 осіб,◾️ методом ІФА – 3 802 особи,◾️ експрес-тестами – 14 820 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 275 863 особа;◾️ одужало – 2 201 778 особи;◾️ летальних випадків – 53 501;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

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