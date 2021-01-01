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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 4).

Про це інформують в МОЗ.

Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 410 осіб;
◾️ летальних випадків – 27;
◾️ одужало – 345 осіб.

За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 17 236 осіб,
◾️ методом ІФА – 3 802 особи,
◾️ експрес-тестами – 14 820 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 275 863 особа;
◾️ одужало – 2 201 778 особи;
◾️ летальних випадків – 53 501;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

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Теги: коронавірус, Україна, статистика
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