Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
За добу 23 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 4).
Про це інформують в МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 410 осіб;
◾️ летальних випадків – 27;
◾️ одужало – 345 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 17 236 осіб,
◾️ методом ІФА – 3 802 особи,
◾️ експрес-тестами – 14 820 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 275 863 особа;
◾️ одужало – 2 201 778 особи;
◾️ летальних випадків – 53 501;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
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Про це інформують в МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 410 осіб;
◾️ летальних випадків – 27;
◾️ одужало – 345 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 17 236 осіб,
◾️ методом ІФА – 3 802 особи,
◾️ експрес-тестами – 14 820 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 275 863 особа;
◾️ одужало – 2 201 778 особи;
◾️ летальних випадків – 53 501;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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