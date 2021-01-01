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Курс валют у Луцьку на 24 серпня

Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 24 серпня 2021 року такий: купівля – 26.70, а продаж – 26.88.

Євро при купівлі становить – 31.00, продажу – 31.45.

Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.359.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.750, продаж – 6.850.

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Теги: Луцьк, курс валют
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