Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Сьогодні, 10:00
Курс долара у Луцьку станом на 24 серпня 2021 року такий: купівля – 26.70, а продаж – 26.88.
Євро при купівлі становить – 31.00, продажу – 31.45.
Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.359.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.750, продаж – 6.850.
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Євро при купівлі становить – 31.00, продажу – 31.45.
Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.359.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.750, продаж – 6.850.
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