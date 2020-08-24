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Волиняни записали відеопривітання з Днем Незалежності. ВІДЕО

Волиняни записали відеопривітання з Днем Незалежності. ВІДЕО
Фракція Громадянського Руху "СВІДОМІ" у Луцькій міській раді привітала українців з 30-ю річницею Незалежності України.

Відео опубліковане на сторінці у фейсбук.

Вітання розпочав депутат Михайло Наход. Його доповнили Тарас Шкітер, Андрій Лучик, Валентин Хаймик, Андрій Маруняк, Алла Надточій. У день, коли країна стала незалежною, комусь з них було вже 14 років, комусь – 9, хтось є ровесником незалежності, а хтось уже народився, коли країна була самостійною.

"Незалежність – це здатність самостійно приймати рішення та нести за них відповідальність. Це здатність держави самостійно ставити цілі і йти до них. Можливість самостійно обирати свій шлях, а не постійно доводити право на своє існування".

Депутати побажали Україні мудрих і свідомих рішень, миру та процвітання, бути справді незалежною і нарешті повернути окуповані території, позбутися ілюзій та подорослішати, повірити у свої сили.

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Теги: Свідомі, привітання, День Незалежності
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