Волиняни записали відеопривітання з Днем Незалежності. ВІДЕО

Фракція Громадянського Руху "СВІДОМІ" у Луцькій міській раді привітала українців з 30-ю річницею Незалежності України.Відео опубліковане на сторінці у фейсбук.Вітання розпочав депутат. Його доповнили. У день, коли країна стала незалежною, комусь з них було вже 14 років, комусь – 9, хтось є ровесником незалежності, а хтось уже народився, коли країна була самостійною."Незалежність – це здатність самостійно приймати рішення та нести за них відповідальність. Це здатність держави самостійно ставити цілі і йти до них. Можливість самостійно обирати свій шлях, а не постійно доводити право на своє існування".Депутати побажали Україні мудрих і свідомих рішень, миру та процвітання, бути справді незалежною і нарешті повернути окуповані території, позбутися ілюзій та подорослішати, повірити у свої сили.