На Волині за добу виявили двох хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:23
За минулу добу на Волині зареєстровано 2 випадки захворювання на COVID-19. Усього станом на 24 серпня в області зареєстровано 62 486 випадків.
Про це інформують в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).
Нові випадки захворювання виявили в Луцькому районі в Ковельському.
Методом ПЛР всього обстежено 269 947 осіб, за останню добу – 158 осіб.
За добу 23 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1 989 щеплень. Першою дозою щеплено 858 осіб та другою дозою – 1 131 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 89 827 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 58 334 людини. Загалом проведено 148 161 щеплення.
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Про це інформують в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).
Нові випадки захворювання виявили в Луцькому районі в Ковельському.
Методом ПЛР всього обстежено 269 947 осіб, за останню добу – 158 осіб.
За добу 23 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1 989 щеплень. Першою дозою щеплено 858 осіб та другою дозою – 1 131 особу.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 89 827 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 58 334 людини. Загалом проведено 148 161 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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