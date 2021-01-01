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На Волині за добу виявили двох хворих на коронавірус

На Волині за добу виявили двох хворих на коронавірус
За минулу добу на Волині зареєстровано 2 випадки захворювання на COVID-19. Усього станом на 24 серпня в області зареєстровано 62 486 випадків.

Про це інформують в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).

Нові випадки захворювання виявили в Луцькому районі в Ковельському.

Методом ПЛР всього обстежено 269 947 осіб, за останню добу – 158 осіб.

За добу 23 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1 989 щеплень. Першою дозою щеплено 858 осіб та другою дозою – 1 131 особу.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 89 827 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 58 334 людини. Загалом проведено 148 161 щеплення.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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