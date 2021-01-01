На Волині за добу виявили двох хворих на коронавірус

За минулу добу на Волині зареєстровано 2 випадки захворювання на COVID-19. Усього станом на 24 серпня в області зареєстровано 62 486 випадків.Про це інформують в ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Одужало – 61 123 особи (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).Нові випадки захворювання виявили в Луцькому районі в Ковельському.Методом ПЛР всього обстежено 269 947 осіб, за останню добу – 158 осіб.За добу 23 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1 989 щеплень. Першою дозою щеплено 858 осіб та другою дозою – 1 131 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 89 827 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 58 334 людини. Загалом проведено 148 161 щеплення.