Через негоду у Луцьку скасували деякі заходи до Дня Незалежності України
Сьогодні, 10:50
У зв'язку з погіршенням погодних у мов у Луцьку скасували деякі масові заходи, та сімейний фестиваль, які планували провести у рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Про це йдеться на сторінці міського Департаменту молоді та спорту.
Через дощ в Луцькраді вирішили відкласти щорічні "Велопробіг у вишиванках" та громадську акцію "Українська вишиванка". Про дату, місце і час проведення заходів повідомлять додатково.
Велопробіг у вишиванках мав стартувати 24 серпня о 10:00 на Театральному майдані міста.
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Про це йдеться на сторінці міського Департаменту молоді та спорту.
Через дощ в Луцькраді вирішили відкласти щорічні "Велопробіг у вишиванках" та громадську акцію "Українська вишиванка". Про дату, місце і час проведення заходів повідомлять додатково.
Велопробіг у вишиванках мав стартувати 24 серпня о 10:00 на Театральному майдані міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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