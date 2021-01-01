Через негоду у Луцьку скасували деякі заходи до Дня Незалежності України





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Через дощ в Луцькраді вирішили відкласти щорічні "Велопробіг у вишиванках" та громадську акцію "Українська вишиванка". Про дату, місце і час проведення заходів повідомлять додатково.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з погіршенням погодних у мов у Луцьку скасували деякі масові заходи, та сімейний фестиваль, які планували провести у рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України.Про це йдеться на сторінці міського Департаменту молоді та спорту.Через дощ в Луцькраді вирішили відкласти щорічні "Велопробіг у вишиванках" та громадську акцію "Українська вишиванка". Про дату, місце і час проведення заходів повідомлять додатково.Велопробіг у вишиванках мав стартувати 24 серпня о 10:00 на Театральному майдані міста.

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