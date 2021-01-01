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Через негоду у Луцьку скасували деякі заходи до Дня Незалежності України

Через негоду у Луцьку скасували деякі заходи до Дня Незалежності України
У зв'язку з погіршенням погодних у мов у Луцьку скасували деякі масові заходи, та сімейний фестиваль, які планували провести у рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Про це йдеться на сторінці міського Департаменту молоді та спорту.

Через дощ в Луцькраді вирішили відкласти щорічні "Велопробіг у вишиванках" та громадську акцію "Українська вишиванка". Про дату, місце і час проведення заходів повідомлять додатково.

Велопробіг у вишиванках мав стартувати 24 серпня о 10:00 на Театральному майдані міста.

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Теги: дощ, День Незалежності, Луцьк, заходи
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