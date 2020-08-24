«Ми тебе не підведемо»: президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Володимир Зеленський привітав українців з важливим святом.



Своє привітання президент опублікував на сторінці у



"30 років відновлення Незалежності України. Сьогодні всі бачать: відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна! Ми тебе не підведемо!", - зазначив президент України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила Акт Незалежності України. У 30-ту річницю президентпривітав українців з важливим святом.Своє привітання президент опублікував на сторінці у Twitter "30 років відновлення Незалежності України. Сьогодні всі бачать: відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна! Ми тебе не підведемо!", - зазначив президент України.

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