«Ми тебе не підведемо»: президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Сьогодні, 11:05
24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила Акт Незалежності України. У 30-ту річницю президент Володимир Зеленський привітав українців з важливим святом.
Своє привітання президент опублікував на сторінці у Twitter.
"30 років відновлення Незалежності України. Сьогодні всі бачать: відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна! Ми тебе не підведемо!", - зазначив президент України.
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Своє привітання президент опублікував на сторінці у Twitter.
"30 років відновлення Незалежності України. Сьогодні всі бачать: відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна! Ми тебе не підведемо!", - зазначив президент України.
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