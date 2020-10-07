Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО





Про це



В своїй роботі офтальмологи використовують новітні лінзи американського, корейського та італійських брендів (Cristalens, Usiol).



"Ми протягом двох місяців чекали на це обладнання, чекали його й перші 20 пацієнтів, котрих прооперували й дали змогу відчути все різнобарв‘я кольорів веселки, завдяки спільним зусиллям медиків й благодійника. Велика подяка директору компанії «Околайт» за спонсорську допомогу. Відтепер діагностика та хірургічне лікування катаракти, відновлення чіткого та якісного зору на найвищому рівні", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КНП "Нововолинська центральна міська лікарня" напередодні Дня Незалежності України отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну мікрохірургічну систему останнього покоління Stellaris USA вартістю 1 мільйон 660 тисяч гривень.Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook і додають, що такій системі немає аналогів у Волинській області.В своїй роботі офтальмологи використовують новітні лінзи американського, корейського та італійських брендів (Cristalens, Usiol)."Ми протягом двох місяців чекали на це обладнання, чекали його й перші 20 пацієнтів, котрих прооперували й дали змогу відчути все різнобарв‘я кольорів веселки, завдяки спільним зусиллям медиків й благодійника. Велика подяка директору компанії «Околайт» за спонсорську допомогу. Відтепер діагностика та хірургічне лікування катаракти, відновлення чіткого та якісного зору на найвищому рівні", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію