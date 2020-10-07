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Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО

Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО
КНП "Нововолинська центральна міська лікарня" напередодні Дня Незалежності України отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну мікрохірургічну систему останнього покоління Stellaris USA вартістю 1 мільйон 660 тисяч гривень.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook і додають, що такій системі немає аналогів у Волинській області.

В своїй роботі офтальмологи використовують новітні лінзи американського, корейського та італійських брендів (Cristalens, Usiol).

"Ми протягом двох місяців чекали на це обладнання, чекали його й перші 20 пацієнтів, котрих прооперували й дали змогу відчути все різнобарв‘я кольорів веселки, завдяки спільним зусиллям медиків й благодійника. Велика подяка директору компанії «Околайт» за спонсорську допомогу. Відтепер діагностика та хірургічне лікування катаракти, відновлення чіткого та якісного зору на найвищому рівні", - йдеться у дописі.
Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО
Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО
Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО
Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО
Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО
Волинська лікарня отримала найсучаснішу у світі офтальмологічну систему. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, лікарня, обладнання, офтальмологія
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