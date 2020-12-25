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Лучанин став заслуженим артистом України

Лучанин став заслуженим артистом України
Співак з Луцька Дмитро Монатік отримав звання заслуженого артиста України.

Почесну нагороду під час заходів до Дня незалежності 24 серпня у Києві йому вручив президент Володимир Зеленський.

"За твою творчість", — сказав президент, вітаючи Монатіка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вручив державну нагороду Олегу Яковенку, лікарю-пульмонологу з Волині.

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Теги: Дмитро Монатік, нагородження, Заслужений артист України
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Коментарі 1
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це ххто ????? ЖАХ
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