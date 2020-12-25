Лучанин став заслуженим артистом України

Дмитро Монатік отримав звання заслуженого артиста України.



Почесну нагороду під час заходів до Дня незалежності 24 серпня у Києві йому вручив президент Володимир Зеленський.



"За твою творчість", — сказав президент, вітаючи Монатіка.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський

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