Лучанин став заслуженим артистом України
Сьогодні, 11:27
Співак з Луцька Дмитро Монатік отримав звання заслуженого артиста України.
Почесну нагороду під час заходів до Дня незалежності 24 серпня у Києві йому вручив президент Володимир Зеленський.
"За твою творчість", — сказав президент, вітаючи Монатіка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вручив державну нагороду Олегу Яковенку, лікарю-пульмонологу з Волині.
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Почесну нагороду під час заходів до Дня незалежності 24 серпня у Києві йому вручив президент Володимир Зеленський.
"За твою творчість", — сказав президент, вітаючи Монатіка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вручив державну нагороду Олегу Яковенку, лікарю-пульмонологу з Волині.
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Коментарі 1
це ххто ????? ЖАХ
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