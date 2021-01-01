вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію

Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію
У зв'язку з несприятливими погодними умовами змінили місце проведення мистецького проєкту "Я люблю Україну". Захід відбудеться у Палаці культури міста Луцька.

Про це інформують у Луцькраді.

Початок о 18 годині.

У програмі концерту: виступи творчих колективів та окремих виконавців Луцької міської територіальної громади, Волинського державного академічного українського народного хору, нагородження переможців мандрованого фестивалю "З родинного джерела".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Палац культури і молоді, Луцьк, дощ, День незалежності, мистецький проєкт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
У волинському місті під дощем відбувся патріотичний велопробіг. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію
Сьогодні, 12:00
Волинські поліцейські охороняють правопорядок у столиці. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Лучанин став заслуженим артистом України
Сьогодні, 11:27
Лікар з Волині отримав відзнаку президента
Сьогодні, 11:21
Схожі новини
Через негоду у Луцьку скасували деякі заходи до Дня Незалежності України Через негоду у Луцьку скасували деякі заходи до Дня Незалежності України
Сьогодні, 10:50
Куди піти у Луцьку на вихідних 21–24 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 21–24 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
20 серпень, 14:00
У Луцьку запустили онлайн-флешмоб до Дня Незалежності: що треба робити У Луцьку запустили онлайн-флешмоб до Дня Незалежності: що треба робити
20 серпень, 12:25
У Луцьку відбудеться велопробіг у вишиванках У Луцьку відбудеться велопробіг у вишиванках
18 серпень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті під дощем відбувся патріотичний велопробіг. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
 0
Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію
Сьогодні, 12:00
 0
Волинські поліцейські охороняють правопорядок у столиці. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Лучанин став заслуженим артистом України
Сьогодні, 11:27
 0
Лікар з Волині отримав відзнаку президента
Сьогодні, 11:21
 0
Медіа
відео
1/8