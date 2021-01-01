Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію
Сьогодні, 12:00
У зв'язку з несприятливими погодними умовами змінили місце проведення мистецького проєкту "Я люблю Україну". Захід відбудеться у Палаці культури міста Луцька.
Про це інформують у Луцькраді.
Початок о 18 годині.
У програмі концерту: виступи творчих колективів та окремих виконавців Луцької міської територіальної громади, Волинського державного академічного українського народного хору, нагородження переможців мандрованого фестивалю "З родинного джерела".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у Луцькраді.
Початок о 18 годині.
У програмі концерту: виступи творчих колективів та окремих виконавців Луцької міської територіальної громади, Волинського державного академічного українського народного хору, нагородження переможців мандрованого фестивалю "З родинного джерела".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію
Сьогодні, 12:00
Волинські поліцейські охороняють правопорядок у столиці. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Лучанин став заслуженим артистом України
Сьогодні, 11:27
Лікар з Волині отримав відзнаку президента
Сьогодні, 11:21