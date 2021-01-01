Мистецький проєкт «Я люблю Україну» у Луцьку через зливу змінив локацію





Про це інформують у Луцькраді.



Початок о 18 годині.



У програмі концерту: виступи творчих колективів та окремих виконавців Луцької міської територіальної громади, Волинського державного академічного українського народного хору, нагородження переможців мандрованого фестивалю "З родинного джерела".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з несприятливими погодними умовами змінили місце проведення мистецького проєкту "Я люблю Україну". Захід відбудеться у Палаці культури міста Луцька.Про це інформують у Луцькраді.Початок о 18 годині.У програмі концерту: виступи творчих колективів та окремих виконавців Луцької міської територіальної громади, Волинського державного академічного українського народного хору, нагородження переможців мандрованого фестивалю "З родинного джерела".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію