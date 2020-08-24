У волинському місті під дощем відбувся патріотичний велопробіг. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
У Нововолинську до Дня Незалежності, попри дощову погоду, відбувся традиційний велопробіг у вишиванках.
Про це повідомили у міській раді.
Зазначать, що на площі В’ячеслава Чорновола зібралося більше сотні нововолинців.
«У куртках, дощовиках, із прапорами вони вирушили вулицями міста, щоб нагадати всім, що Україна сьогодні святкує День народження!» – йдеться у повідомленні.
Міський голова Борис Карпус також завітав на велопробіг. Він привітав шанувальників велоспорту, подякував їм за активність та побажав усім незмінно хорошого настрою упродовж цілого дня.
Нагадаємо, у Луцьку велопробіг у вишиванках перенесли через погану погоду.
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Про це повідомили у міській раді.
Зазначать, що на площі В’ячеслава Чорновола зібралося більше сотні нововолинців.
«У куртках, дощовиках, із прапорами вони вирушили вулицями міста, щоб нагадати всім, що Україна сьогодні святкує День народження!» – йдеться у повідомленні.
Міський голова Борис Карпус також завітав на велопробіг. Він привітав шанувальників велоспорту, подякував їм за активність та побажав усім незмінно хорошого настрою упродовж цілого дня.
Нагадаємо, у Луцьку велопробіг у вишиванках перенесли через погану погоду.
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